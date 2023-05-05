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一紙82年的畢業證書靜待舊主 蘇澳鎮公所發布尋人啟事

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
林玉魁畢業後，曾在馬賽國民學校擔任3年助教。圖／翻攝自中研院台史所台灣總督府職員錄系統
林玉魁畢業後，曾在馬賽國民學校擔任3年助教。圖／翻攝自中研院台史所台灣總督府職員錄系統

宜蘭蘇澳鎮公所今天發布尋人啟事，為一紙泛黃的畢業證書尋覓主人。林玉魁先生昭和16年（民國30年）畢業於蘇澳公學校高等科，後3年在馬賽國民學校擔任助教，之後不知所蹤，畢業證書留在蘇澳鎮公所資料庫；鎮公所近日整理時發現，希望找到林玉魁或他的親屬。

畢業證書記載，林玉魁生於大正14年（民國14年）2月3日，距今98年，昭和16年3月17日畢業於台北州蘇澳公學校高等科，時年16歲，由校長安樂正道頒發證書。

公所指出，當時能從公學校高等科畢業的台灣人不多，畢業後多擔任公職，遂透過中研院台灣史研究所的台灣總督府職員錄系統，查出同名同姓的林玉魁，昭和17年到19年在馬賽國民校擔任助教，從年分、地緣等關係推測，應為同1人。

公所表示，目前尚未找到林玉魁昭和19年後的資料；他畢業的蘇澳公學校是今天蘇澳國小的前身，公所詢問校內是否還留有相關資料，可惜101年梅姬颱風的水災，摧毀部分校史資料，已找不到林玉魁的紀錄。

公所懷疑，林玉魁在昭和19年或者戰後已經搬離蘇澳，這張畢業證書狀況良好，極具史料保存價值，希望聯繫到本人或親屬，物歸原主或者由鎮史室收藏；單靠公家機關查詢能力有限，便透過臉書，號召網友的力量一起尋人，說不定就有當年林玉魁教授過的學生。

蘇澳鎮公所人事室近日整理資料庫，發現一紙留存82年的畢業證書。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所人事室近日整理資料庫，發現一紙留存82年的畢業證書。圖／蘇澳鎮公所提供
鎮公所盼望找到證書的主人林玉魁或其親屬，發布尋人啟事。圖／蘇澳鎮公所提供
鎮公所盼望找到證書的主人林玉魁或其親屬，發布尋人啟事。圖／蘇澳鎮公所提供

蘇澳 梅姬颱風

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