讓海浪傾聽你的憂愁！網推「北海岸看海景點」一次看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「北海岸看海景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大北海岸看海景點有哪些。

人生不如意的事十之八九，這時候與其陷在情緒的泥淖中，不如去看看海吧！一望無際的大海總能為人們帶來一種開闊的心態，療癒的海浪聲也能讓我們得到心靈的平靜。這次讓海浪傾聽你的憂愁，充電完成後，繼續出發迎向人生每個困難的挑戰。

「外木山濱海大道」擁基隆最長海岸線！「金山一線天」看豐富海岸生態 ▲網友熱議五大北海岸看海景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 外木山濱海大道

觀察近三個月來網友針對「北海岸看海景點」相關話題的討論，可以發現「外木山濱海大道」受到網友最熱烈的討論。外木山海岸為基隆最長的天然海岸，一側為開闊的海岸景觀，一側為高聳的單面懸崖，還可以遠眺基隆嶼，有網友推薦「外木山濱海大道的步道設置真的不錯，非常寬敞平坦，還有涼亭可以隨時坐下來看海」。

NO2. 金山一線天

「金山一線天」也是許多人心中北海岸看海的絕佳景點之一，一線天是通往神秘海岸細窄的岩石縫，在岩石縫內抬頭往上看就可以看到「一線天」美景，接著沿著地形變化非常豐富的海石岩礁地形往內走，就可以看見一片美麗的海岸線。有網友便在討論區分享「走出一線天後，我有重生的感覺，迎接我們的是一長條的夢幻海岸」，直言有如把煩惱一掃而空、豁然開朗的快感。

NO3. 潮境公園

潮境公園位於八斗子半島東側，「潮境」指的是寒、暖兩潮流的混合區，所以有特別豐富的海洋生態，此外，潮境公園還有規劃縝密的人行枕木步道與許多意象雕塑品，例如人氣打卡景點「飛天掃帚」，讓人悠閒的在此漫步觀海、打卡與享受徐徐海風吹來的慢活體驗。吸引網友大推表示「海景與藝術品融為一體，拍照起來超美的！」、「潮境公園是最美打卡公園無誤」。

NO4. 富貴角燈塔

「富貴角燈塔」則位於台灣的最北端，為了方便來往船隻辨識，而漆成黑白相間塔身。沿海岸有富貴角燈塔步道，能夠通往富基漁港、富貴角公園及沙灘等熱門景點，非常適合全家大小同遊。去過的網友紛紛推薦 「旁邊的步道非常輕鬆好走，還有無敵海景隨你看」、「海岸旁的風稜石，與燈塔構成一幅美麗的風景畫作」。

NO5. 鼻頭角步道

「鼻頭角步道」有台版萬里長城之稱，沿途能夠欣賞風光明媚的山海景色、多變的海蝕地形及豐富的海濱生態，登頂後更能將東北角海岸風景盡收眼底。讓網友大讚「最美的時間是夕陽時分，太陽斜射光會把步道曬成金黃色」、「每一次造訪，都無法不被迷人的海岸景色所吸引」。

看完網友們對「北海岸看海景點」的評論，你是不是也很想放下手邊的工作出發呢？別再猶豫、事不宜遲的出發，來一場說走就走的小旅行吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議五大北海岸看海景點」相關討論則數。觀測期間：2023/01/25~2023/04/25，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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