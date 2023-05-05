毛巾發臭成細菌溫床！恐滋生皮膚病 醫曝換新週期

毛巾使用久了容易發霉發臭，有時才剛洗過的毛巾，不久後又出現臭味。《Hello醫師》建議，當毛巾或浴巾臭掉，就表示上面存有大量細菌與黴菌，容易造成皮膚病，因此建議每周清洗一次毛巾、每兩到三個月更換一次毛巾、每半年到一年更換一條浴巾。

根據《Hello醫師》文章指出，人體的每吋肌膚擁有約1900萬個皮膚細胞、650個汗腺，因此使用毛巾或浴巾擦拭身體時，死掉的皮膚細胞、汗水、油脂都會停留在毛巾上，時間久了毛巾便成為細菌的溫床，細菌、黴菌、病毒在毛巾上生長，因而產生異味。

當毛巾或浴巾出現異味，便表示上面存有大量細菌與黴菌，如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、念珠菌等，若繼續使用，很可能導致濕疹、癬、香港腳、灰指甲等皮膚病。若共用毛巾或浴巾，還可能傳染給他人。

為了避免細菌滋生，建議每周清洗一次毛巾及浴巾、每兩到三個月更換一次毛巾、每半年到一年更換一條浴巾。此外，若是以毛巾擦拭體液，如分泌物、尿液、血液、汗水等，或是擦拭部位具有傳染性的皮膚病，就應該立刻清洗。