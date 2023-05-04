異位性皮膚炎易復發 籲尋求專業醫師

異位性皮膚炎治療不易，病友要積極與醫生溝通治療方式與時間！台灣皮膚科醫學會4日舉行記者會，醫生指出，異位性皮膚炎容易反覆發作，特別是以青少年為大宗，需要儘早接受正規治療。學會推出「醫病共享決策」工具，透過問卷與醫生積極溝通，才能找到最適合治療方式，緩解病情。

青少年好發

皮膚科醫學會理事長趙曉秋指出，全台約有30萬名異位性皮膚炎患者，10歲以上患者有38%病情易反覆發作。傳統藥物治療多採取外用藥膏與口服類固醇，部分病人擔心類固醇副作用，治療意願不高，常拖到急性惡化才就醫，稍有好轉又停止正規醫療。

台北長庚醫院皮膚科醫生黃毓惠表示，異位性皮膚炎是「皮膚屏障異常」和「免疫系統失調」的慢性疾病。過去20年來傳統治療對中重度患者效果有限，僅能改善3至4成的皮膚症狀。

國內患者以兒童和青少年為大宗，特別是青春期的患者越早接受正規精準治療，越有益於成長發育，避免引起長期身心壓力，擁有良好生活品質。

積極與醫生溝通

林口長庚醫院皮膚科主治醫生鐘文宏說，異位性皮膚炎的治療目標是減少搔癢、減少紅腫與苔蘚化症狀。為了讓病友更瞭解治療、積極參與決策，學會將以「醫病共享決策」工具，幫助病人瞭解不同治療的療效、可能副作用，用藥方式與頻率，與醫師討論選擇最適合自己的療法，以提升治療順從性與滿意度。

26歲的賴同學一直受到異位性皮膚炎侵擾。他說，症狀最嚴重時，全身約9成皮膚發紅，不只搔癢難耐又持續脫屑，不舒服感覺無時無刻存在，用手抓也無法減緩，大學時曾嚴重發作，傳統抗組織胺與口服類固醇都無法有效控制，後來與醫生溝通治療策略，並持續服藥，症狀已減緩不少。

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