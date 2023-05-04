快訊

澳交換生「老鼠藥中毒」案情不單純？ 外媒：台灣警方已介入調查

北捷又出包！南勢角站轉轍器異常列車脫班

解讀克里姆林宮「無人機爆炸」：刺殺普丁？假旗行動？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／綠島金梭魚「群游」奇觀 連縣長也讚嘆分享

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東綠島龜灣及石朗海域這2個月來，出現成千上萬隻金梭魚「群游」的奇觀，潛水客拍下影像紀錄，縣長饒慶鈴昨也收到外地朋友傳來的畫面，並在臉書上分享。圖／翻攝自饒慶鈴臉書
台東綠島龜灣及石朗海域這2個月來，出現成千上萬隻金梭魚「群游」的奇觀，潛水客拍下影像紀錄，縣長饒慶鈴昨也收到外地朋友傳來的畫面，並在臉書上分享。圖／翻攝自饒慶鈴臉書

台東綠島龜灣及石朗海域這2個月來，出現成千上萬隻金梭魚「群游」的奇觀，潛水客拍下影像紀錄，縣長饒慶鈴昨也收到外地朋友傳來的畫面，並在臉書上分享，她說「這麼美的梭魚風暴，怎能不分享給大家呢」。

饒慶鈴說，突然收到朋友傳來綠島石朗的影片，帶來驚喜、也帶來清涼。青藍大海中，上千隻梭魚有志一同往同方向游動，合力繞出龍捲風及大型魚球，這麼美的梭魚風暴，怎能不分享給大家呢？

她說，以往綠島周邊很少看到數量龐大的梭魚，不過4月初開始，陸續有人發現成千上萬隻梭魚群聚，衷心希望努力做好生態復育的綠島能讓牠們安心住下來。綠島的海底世界，真的太棒了！

有潛水客上個月在綠島龜灣海域潛水，距離低潮線50公尺左右的水下，拍到難得一見、成千上萬隻的金梭魚群聚，這幾天石朗海域也有潛水客拍下金梭魚「群游」的奇觀。牠們像龍捲風那樣慢慢的圍捲一起，並慢慢移動。

綠島潛水教練表示，過去要看到這樣的景像要出國才看得到，現在不用出國，在綠島潛水就能看到，現在疫情解封，希望這種景像能常更吸引遊客潛水觀光。

東部海洋生物研究中心副研究員黃侑勖說，各地的俗名不一樣，像東部這邊的話會叫金梭魚，在東北部那邊的叫竹梭，這種魚習慣群游，不過，提醒民眾金梭魚是掠食性強的魚類，過去曾有人類被攻擊的案例，建議潛水客還是不要太靠近。

台東綠島龜灣及石朗海域這2個月來，出現成千上萬隻金梭魚「群游」的奇觀，潛水客拍下影像紀錄，縣長饒慶鈴昨也收到外地朋友傳來的畫面，並在臉書上分享。圖／翻攝自饒慶鈴臉書
台東綠島龜灣及石朗海域這2個月來，出現成千上萬隻金梭魚「群游」的奇觀，潛水客拍下影像紀錄，縣長饒慶鈴昨也收到外地朋友傳來的畫面，並在臉書上分享。圖／翻攝自饒慶鈴臉書

綠島 風暴 龍捲風

延伸閱讀

台東新生兒今年再成長 兒少家庭福利館明年啟用

台東新教育處長蔡美瑤：打造校園為孩子喜歡學習環境

台東首座商轉民營地熱發電廠 每日可供900戶用電

再流標心臟都跳出來了！ 池上衛生所9次流標終發包動土

相關新聞

台南38.8度 鄭明典驚訝：38度都出現了 南部近山區很熱

天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機...

採檢獎勵金500元只獲9元？王必勝：至少300元要給採檢人員

過去新冠疫情嚴峻時期，醫護人員忙翻天，包括除了急診PCR採檢爆滿，每天醫護也得赴社區採檢站輪班，中央流行疫情指揮中心訂定...

影／綠島金梭魚「群游」奇觀 連縣長也讚嘆分享

台東綠島龜灣及石朗海域這2個月來，出現成千上萬隻金梭魚「群游」的奇觀，潛水客拍下影像紀錄，縣長饒慶鈴昨也收到外地朋友傳來...

北捷又出包！南勢角站轉轍器異常列車脫班

台北捷運中和新蘆今12時53分許發生異常，南勢角站因轉轍器異常影響列車運行，列車停靠及候車時間將增加。北捷表示，趕時間的...

不讓行人罰6千、恢復13項檢舉 道交條例修正目標7月上路

立法院上月通過《道路交通管理處罰條例》共34條修正案，其中包括提高未停讓行人罰則提高至6000元、恢復人行道違停等13項...

新冠站第一線採檢只領9元 衛福部：醫院拆帳問題

國內挺過三年多的新冠疫情，靠醫護站在第一線幫忙採檢、抗疫。因此指揮中心也特別提供防疫人員津貼、醫療機構獎勵金，卻爆出有醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦