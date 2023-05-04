影／綠島金梭魚「群游」奇觀 連縣長也讚嘆分享

台東綠島龜灣及石朗海域這2個月來，出現成千上萬隻金梭魚「群游」的奇觀，潛水客拍下影像紀錄，縣長饒慶鈴昨也收到外地朋友傳來的畫面，並在臉書上分享，她說「這麼美的梭魚風暴，怎能不分享給大家呢」。

饒慶鈴說，突然收到朋友傳來綠島石朗的影片，帶來驚喜、也帶來清涼。青藍大海中，上千隻梭魚有志一同往同方向游動，合力繞出龍捲風及大型魚球，這麼美的梭魚風暴，怎能不分享給大家呢？

她說，以往綠島周邊很少看到數量龐大的梭魚，不過4月初開始，陸續有人發現成千上萬隻梭魚群聚，衷心希望努力做好生態復育的綠島能讓牠們安心住下來。綠島的海底世界，真的太棒了！

有潛水客上個月在綠島龜灣海域潛水，距離低潮線50公尺左右的水下，拍到難得一見、成千上萬隻的金梭魚群聚，這幾天石朗海域也有潛水客拍下金梭魚「群游」的奇觀。牠們像龍捲風那樣慢慢的圍捲一起，並慢慢移動。

綠島潛水教練表示，過去要看到這樣的景像要出國才看得到，現在不用出國，在綠島潛水就能看到，現在疫情解封，希望這種景像能常更吸引遊客潛水觀光。