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原能會：掌握國際SMR技術趨勢 進行核融合4領域分析

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
原能會今表示，核研所將持續掌握各國於第4代核反應器及SMR技術發展趨勢，核融合部分則會盤點國內相關資源的可行性。圖為原能會主任秘書王重德。記者趙宥寧／攝影
原能會今表示，核研所將持續掌握各國於第4代核反應器及SMR技術發展趨勢，核融合部分則會盤點國內相關資源的可行性。圖為原能會主任秘書王重德。記者趙宥寧／攝影

鴻海創辦人郭台銘日前提及要在高雄半屏山設置小型核電廠，之後再拋「一縣市一小型核融合核電廠」主張，引起各界開始關注小型模組化反應爐（Small Modular Reactors SMR）及核融合相關議題。原能會今表示，核研所將持續掌握各國於第4代核反應器及SMR技術發展趨勢，核融合部分則會盤點國內相關資源的可行性。

原能會今報告說，第4代核反應器的發展目標為更高的永續性，且具備安全性、經濟性、廢棄物最小化及盒子保防優勢，但其技術發展難度高，目前僅美國NuScale的壓水式SMR取得美國核管會的設計認證，大部分的SMR仍在技術發展階段。

原能會表示，依目前研究結果顯示，SMR具有單一機組電量小、安全性提升、緊急應變計畫區大幅縮小、易執行負載追隨、燃料填換周期較長等特點，適合用於分散式供電，可與再生能源或其他工業設施整合，「但發電成本恐比傳統反應器高」。

原能會指出，美國NuScale設計的SMR，採用被動式冷（Passive Cooling）系統，正常的運轉下，是利用冷卻水自然循環的機制來冷卻爐心，反應器模組則安置在地下水池中，遇到停機或事故發生時，不需依賴電力及主動式組件，利用自然對流機制，就能維持爐心長時間的冷卻，大幅降低爐心熔毀機率。

另外，依其型式產生的放射性廢棄物特性也會有所不同，在處置上的考量也會不一樣，因此，在興建SMR前須審視其放射性廢棄物的特性，才能預先擬定妥善的處置計畫。

原能會表示，核研所將持續掌握各國在第4代核反應器、SMR技術發展趨勢，藉此了解國際間SMR的技術發展趨勢及管制法規方向，以作為我國SMR發展於法規面及技術的初步研究基礎及參考。

至於核融合技術研究發展部分，原能會表示，核研所已規畫進行國際核融合研發經驗彙整分析，包含磁約束核融合、慣性約束核融合、晶體約束核融合與新構想裝置等4大領域，另也盤點我國核融合研發的資源，進而從人才、技術、工程及財務等可行性，在方向、目標與做法上提出我國未來的核融合研發策略。

原能會 廢棄物 美國

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