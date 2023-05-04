「灌籃高手」主唱得食道癌 這文明病竟是致癌危險因子

54歲日本樂團主唱千葉佑介，因演唱日本動畫電影「灌籃高手」片頭曲走紅，卻驚傳罹患食道癌。衛福部110年國人十大癌症死因排名，食道癌排名第九，造成2030人死亡。消化內科醫師方冠傑表示，食道癌好發50至70歲男性，但癌症初期症狀不明顯，時常延誤就醫，若出現吞嚥困難、聲音沙啞、胸悶、胸痛、體重減輕時，常是第三或第四期，國人常見的胃食道逆流是致癌因子之一，務必提高警覺，避免罹癌。

方冠傑說，食道癌危險因子包括吸菸、喝酒、嚼食檳榔、喝熱湯及吃醃製食物，甚至是胃食道逆流、肥胖等。就台灣癌症基金會資料顯示，吸菸和喝酒者罹患食道癌的機會，是沒有吸菸和喝酒者的20倍；同時有喝酒及嚼檳榔習慣者，罹患食道癌機會比沒有者增加31倍；若同時有菸、酒及檳榔者，罹患食道癌機率為沒有這三種嗜好的人的79倍。

方冠傑表示，食道接近咽喉為鱗狀上皮細胞，容易受到菸、酒、檳榔等致癌物質影響，其中又以高粱、威士忌等烈酒影響更劇。另接近胃部為柱狀上皮細胞，容易遭胃食道逆流等刺激物影響，胃食道逆流不治療，胃酸長期刺激食道，食道粘膜不抗酸，容易引起反覆發炎、病變，導致食道癌，甚至罹患胃癌的風險也有所提高，提醒民眾應隨時注意食道健康，遠離致癌風險因子。

食道癌治療方面，零期、一期治療方式可用內視鏡手術切除或用熱射頻電燒，但如果癌症腫瘤位在食道下半部，為接近胃時，必須採用傳統開胸手術治療，但因食道接近心臟、肺，手術十分困難。第三、第四期則需要使用化療、放療、標靶藥物等，但治療效果往往不佳，建議有食道癌危險因子或有吸菸、喝酒等不良習慣時，應定期檢查食道、胃，以利及早發現病灶、及早治療。