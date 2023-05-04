龍騰斷橋加固／要保存更要安全 取捨大考驗

苗栗縣龍騰斷橋加固工程爆發爭議，縣府恐怕始料未及，如果不做，將來萬一崩壞甚或傷人，一定會挨罵，還有責任問題；現在做了，又被批害得古蹟之美「走味」， 取捨之間面臨大考驗。

古蹟見證歷史，保存責無旁貸，龍騰斷橋的定位及價值更是毋庸置疑，歷經地震、風吹雨打，斷橋結構受損在所難免，古蹟權責單位、苗縣府難以置身度外，被迫必須啟動加固工程，但連日來爆發爭議，利弊得失及如何介入古蹟保存，是一項專業且審慎的課題。

保存龍騰斷橋面臨的第一個選項，就是加固工程做或不做？若順其自然，斷橋的位置緊臨道路旁，又是熱門景點，斷橋殘存的結構體發生位移、裂縫，如果持續惡化，可能發生磚石掉落砸中人車的意外，這是縣府做保固工程的不得不然。

第二個選項是選擇哪種工法最適當？以野柳的女王頭為例，也面臨保存的問題，但大多數的民眾應該都不能接受女王頭加支架，否則女王頭就不是女王頭了。

龍騰斷橋加固工程早在去年九月就動工，近來才爆發爭議，癥結就在於新建的鋼架與斷橋緊密相連，古今對比太突兀。縣府雖一再強調外部加固，沒有侵入古蹟，但斷橋殘拱就是斷橋殘拱，鋼架就是鋼架，難以說服大多數民眾視而不見。

就保存古蹟及安全維護層面有應該性及必要性，但有沒有更適合的工法，或是施工時廣為說明，取得民眾或社會各界更大的共識，避免到了工程收尾階段再來爆發爭議，不僅不可逆，且多了罵名。