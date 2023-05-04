龍騰斷橋鋼架加固 挨批四不像

知名景點苗栗縣三義鄉的縣定古蹟龍騰斷橋因移位、毀損，縣府最近以鋼構支撐加固，遭批突兀、四不像、醜爆了，三義鄉退休校長楊德遠憂心斷橋「走味」，砸了百年觀光品牌，遊客流失造成商機損失。苗縣府昨表示，這是階段性的工法，鋼架會噴消光黑漆，看起來應該就不會突兀，將來若有更好的保存工法，就可以拆鋼架替換。

龍騰斷橋是一百十六年前所建的磚石連拱鐵路橋，曾被譽為台灣鐵路藝術極品，在一九三五年中部大地震、一九九九年九二一大地震中兩度受創，斷橋殘拱見證歷史及建築技術。

縣府發現斷橋在前些年因豪雨、風災中損害加劇，甚至可能出現「骨牌」的連串坍塌意外，啟動文資保存維護機制，去年九月施工加固，工程預定五月八日完工，但連日來鋼構支撐架爆發爭議。

退休校長楊德遠經常在斷橋旁幫遊客導覽解說，他質疑龍騰斷橋變成古老與現代結合的「龍騰大拱橋」，已喪失原有古蹟風味，清朝乾隆帝的「世守勿替」說法，也是各大學藝術學系的信條，維修古蹟應修舊如舊，修復工匠不應隨意更改文物，這是核心價值，加固工程會讓斷橋失去原味。前天也有攝影人士專程到斷橋取景，見狀後只失望地說「算了，走吧！」

楊德遠以「孤臣無力可回天」形容自己的心境，指縣府發包的臨時工程，已讓斷橋走味、回不去了；他憂心三義百年的名片、世界級景點被毀，附加的觀光商業價值損失難以估計。

許多遊客也批評工法不搭調，指出古蹟的維護要講究方法及材料， 質疑加固工程如新增的設施，新舊材質與量體結合感覺突兀粗暴、穿越古今，變得四不像，如果瀕臨斷頭的野柳女王頭也加支撐架，還會是女王頭嗎？不過也有人指出，古蹟維護在所難免，目前施工階段可以接受，畢竟先保住古蹟最重要。

縣府則指出，為維護古蹟及遊客安全，先緊急加固，並非修復古蹟，因為還在施工，才會讓許多民眾不能接受，鋼架與橋墩會設置橡膠墊保護層，不會損及古蹟；近日鋼架還會塗裝消光黑漆，降低違和感，並拆除工程圍籬，設告示牌說明古蹟維護作法。

縣府表示，斷橋加固是希望爭取更多時間，以便未來有更好的修復工法時，得以完善保存古蹟，包括國際知名景點吳哥窟 、巴黎聖母院都有加固工程；此外，地方也有讓斷橋「自然崩毀」見解，如能達成共識，加固工程屆時也可拆除。