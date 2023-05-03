新竹人氣麵館進軍遠百信義A13！從眷村到百貨，堅持不變的人情味

走進遠百信義A13四樓，讓人彷彿置身在5、60年代的懷舊老街，濃濃的復古風情加上各式特色餐廳，店家若沒有兩把刷子，怎能躋身在這片美食一級戰區中？採訪「翟九麵館」這天，時間近傍晚，不到5點客席已坐了好幾桌饕客，吃著手工桿皮、粒粒飽滿的蔥肉餃子、手作麵條，搭配幾盤小菜，家常的好滋味承載著時空的軌跡，也匯集不同世代美好的生活記憶。

「翟九麵館」從新竹紅到台北，二代翟保融傳承口味、創新經營，也讓父親的手抄心經墨寶，以不同形式在各店看著自己的孩子讓品牌發光發熱。 (圖／吳彥鋒攝影)

招牌肉燥獲亞太區無添加美食獎二星評鑑每天清晨5點開始炒香蔥、剝蒜頭，紅蔥頭、榨菜一律用手切，「翟九麵館」從市場小攤子起家，在客人口碑相傳下成為一方名店，近年由二代翟保融品牌化經營，開設分店進軍百貨，靠的就是高標準的好味道，以及誠意十足的真功夫。

「翟九麵館」受到食客們的喜愛，其實沒什麼大道理，不外乎是：美味好吃、用料實在、價格平實。隨著時代演變，消費者對飲食的標準提升、原物料不斷推陳出新，翟保融也在「傳承口味」的前提下，致力嘗試品質創新。

「翟九麵館」進駐台北信義區遠百信義A13四樓美食廣場。 (圖／吳彥鋒攝影)

參加亞太區無添加美食評鑑，便是翟保融的一個大膽突破。他表示，「主辦單位看到我們端出招牌肉燥乾麵來參加比賽，都覺得很不可思議，因為肉燥著重香氣，很難不使用添加物，之前沒有人送過同類產品去參賽。」

然而，翟保融認為，只要使用更好的原料，就能做出更好的滋味，因此他在可負擔的範圍內，不斷尋找更高階的食材、無添加的醬料，歷經無數次調整研發，獲得二星評鑑肯定。「我希望讓消費者知道，美味的東西可以很健康，健康的東西也可以很美味。」

招牌肉燥獲亞太區無添加美食獎二星評鑑。 (圖／吳彥鋒攝影)

化身「料理型知識博主」，號召訂閱、訂餐、訂位濃郁順口的紅燒牛肉麵經過翟保融的巧思改良，也獲得饕客高分好評。湯頭採用大量牛骨和蔬果，長時間熬製呈現甘甜香氣，搭配無添加醬料，讓客人大口吃肉、大口喝湯，湯頭自然鮮美，喝完後不會口乾舌燥。儘管有老客人抱怨「口味變了」，但翟保融認為，做料理不只要做出大家喜歡吃的味道，更要發自內心去做，相信吃的人一定能感受到那份感動。

「翟九麵館」使用大量牛骨、蔬果取代味素，長時間熬製出來的湯頭自然鮮美。 (圖／吳彥鋒攝影)

為了推廣對美食的理念、和消費者進行深度溝通，翟保融也化身Youtuber，拍攝料理教學影片，也分享飲食科普知識，像是：「世界各國豬肉評比」、「網紅廚師乾拌麵大車比」等等，自詡為「料理型知識博主」，推出半年來穩定每週三8點準時更新，打趣地邀請粉絲「除了訂閱頻道，還要記得訂餐和訂位！」透過與時俱進的行銷手法，努力將老店推向時代浪潮的尖端。

翟保融開設Youtube頻道，分享飲食科普知識。 (圖／吳彥鋒攝影)

眷村味就是人情味！讓客人吃了還想再吃儘管賣的是簡單的麵食小菜，「翟九麵館」卻為客人想得非常週到。菜單設計了兒童餐、素食麵，讓各式客人來到這裡，都能愜意地品嘗美食。「翟九麵館」還會針對麵條粗細、軟硬、要不要加蔥等，提供客製化服務，讓客人感受到「這碗麵，是專程為你做的。」

翟保融說，他爸爸祖籍山東，媽媽是閩南人，過去曾住在新竹眷村，「翟九麵館」起源於多種文化的碰撞和相互包容，揉合台菜的古早味、中華料理的多層次，以及眷村特有的人情味。「我希望客人吃過一次，會想再來吃，想不到要吃什麼時，就來『翟九麵館』吃。」

「翟九麵館」透過客製化服務，讓客人吃得到眷村特有的人情味。 (圖／吳彥鋒攝影)

秉持這份初心，「翟九麵館」在高檔的遠百信義A13，價位顯得十分平實，讓客人直呼「CP值超高！」來到「翟九麵館」，除了起家的招牌肉燥乾麵和蔥肉餃子，份量十足、軟嫩鮮香的牛肋條飯也相當值得一嚐。酸辣湯加入中藥研磨胡椒粉，口感更是一絕，還有功夫甜品芋泥西米露、紅豆湯，細緻滑順，也讓許多饕客一試驚艷。

傳承30多年的好滋味，加上第二代「選用上等食材且少添加」的創新精進，正在以自己的步調節奏，走出更寬廣的一片天。