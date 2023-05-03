腸病毒升溫、流感續燒 羅一鈞提醒2防疫神器

台灣歷經3年多COVID-19防疫，衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，面對後疫情時代、免疫負債來襲，今年腸病毒升溫、流感續燒，即使防疫降階，呼籲戴口罩、勤洗手的觀念不可忘。

5月1日起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫降階，羅一鈞今天在記者會致詞時表示，過去好長一段時間，很多傳染病未真正流行，面對後疫情時代，需特別關注免疫負債，今年腸病毒疫情已蠢蠢欲動，甚至是冬季未現高峰的流感，更反常地在5月持續流行，呼籲戴口罩、勤洗手的好習慣很重要。

依據疾管署監測資料顯示，上週國內腸病毒門急診就診計1萬66人次，較前一週上升26.0%，已接近流行閾值1.1萬人次，高於2017年以來同期，疾管署預測下週起正式進入流行期，今年恐為多型別流行，非單一病毒株主流，增加重複感染風險。

台灣感染症醫學會今天在記者會公布，今年3月針對全台18至75歲民眾進行病毒認知大調查，發現疫情爆發以來，青壯族群對家人染疫後的重症或死亡有較多的擔心，18至29歲的年輕族群則較其他族群更擔心因疫情而影響人生整體規劃。

但調查結果發現，民眾認知仍有落差，不到1成民眾可分辨出病毒與細菌類疾病，5成民眾了解病毒疾病特色。台灣感染症醫學會理事長王復德說，臨床觀察，民眾容易對疾病認識不足感到焦慮恐慌，若能建立對病毒正確認知，較能減緩恐懼情緒，甚至降低獵巫事件的發生。

另外，調查中發現，7成3民眾認為比起疫苗，提升個人免疫力才是王道，甚至覺得只要沒症狀、不影響生活就不需就醫。王復德表示，病毒性疾病可透過施打疫苗使身體產生抗體，但不代表可完全靠自體免疫力對抗，輕忽疾病影響將可能導致病情加重，甚至錯過治療時機。