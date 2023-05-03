六福村狒狒逃脫遭擊斃事件滿月 動保團體籲完善動物管理機制

六福村東非狒狒脫逃在外遊蕩，最終遭擊斃悲慘收場，引發各界高度關注，動保團體今表示，林務局3月底至六福村狒狒場區會勘，針對部分作業要求1個月內限期改善，如今期限將至，除盼會勘查核時能全程公開透明外，也希望六福村能完善並高標準檢視動物展演相關管理機制，以展現企業社會責任。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳指出，林務局於3月31日邀請專家前往六福村狒狒區進行場勘，據掌握「六福村飼養場區改善建議現勘紀錄」的8點結論，六福村需依據進行改善作業。

包含1個月內完善防逃設施（電牧器加高、電牧線材質更換）、工作人員完成動物逃脫人員教育訓練、完成緩衝區、圍牆外樹木清理、園方管理人針對出入口控管嚴格執行、每日用空拍機拍攝掌握圈養環境、增加餵食點4至5處並增加狒狒環境豐富度；另於6個月內完成狒狒登記及結紮、建立AI系統模型，用於後續監測、狒狒行為及圈養環境管理。

何宗勳表示，經詢問得知，目前「六福村的改善報告」已於月初繳交新竹縣政府，但林務局尚未收到新竹縣政府的初審公文，待收到新竹縣政府公文後，會與第一次現場勘查的委員約時間，共同審視六福村是否依委員提出的意見予以改善，目前推估可能時間最快為5月中旬。

何宗勳表示，林務局再度前往會勘查核時，全程應公開透明，並依「動物展演管理辦法」第21條得邀請專家或民間團體協助；而改善作業落實與否攸關六福村是否有可能被撤銷展演場所資格，依「動物展演管理辦法」第22條規定，六福村將於今年7月底前接受2年1次的評鑑。