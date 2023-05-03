快訊

被爆周旋舊愛新歡3女之間 吳志剛：請讓我用自己力量面對

「天下雜誌」道歉也挽不回 黃子佼再發聲：事情可落幕 捐出4年稿費

長程機票竟不含行李！旅遊達人少看一細節 怒控託運費2.5萬不合理

六福村狒狒逃脫遭擊斃事件滿月 動保團體籲完善動物管理機制

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
六福村東非狒狒脫逃在外遊蕩，最終遭擊斃悲慘收場，引發各界高度關注，動保團體要求完善六福村相關管理機制。聯合報系資料照
六福村東非狒狒脫逃在外遊蕩，最終遭擊斃悲慘收場，引發各界高度關注，動保團體要求完善六福村相關管理機制。聯合報系資料照

六福村東非狒狒脫逃在外遊蕩，最終遭擊斃悲慘收場，引發各界高度關注，動保團體今表示，林務局3月底至六福村狒狒場區會勘，針對部分作業要求1個月內限期改善，如今期限將至，除盼會勘查核時能全程公開透明外，也希望六福村能完善並高標準檢視動物展演相關管理機制，以展現企業社會責任。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳指出，林務局於3月31日邀請專家前往六福村狒狒區進行場勘，據掌握「六福村飼養場區改善建議現勘紀錄」的8點結論，六福村需依據進行改善作業。

包含1個月內完善防逃設施（電牧器加高、電牧線材質更換）、工作人員完成動物逃脫人員教育訓練、完成緩衝區、圍牆外樹木清理、園方管理人針對出入口控管嚴格執行、每日用空拍機拍攝掌握圈養環境、增加餵食點4至5處並增加狒狒環境豐富度；另於6個月內完成狒狒登記及結紮、建立AI系統模型，用於後續監測、狒狒行為及圈養環境管理。

何宗勳表示，經詢問得知，目前「六福村的改善報告」已於月初繳交新竹縣政府，但林務局尚未收到新竹縣政府的初審公文，待收到新竹縣政府公文後，會與第一次現場勘查的委員約時間，共同審視六福村是否依委員提出的意見予以改善，目前推估可能時間最快為5月中旬。

何宗勳表示，林務局再度前往會勘查核時，全程應公開透明，並依「動物展演管理辦法」第21條得邀請專家或民間團體協助；而改善作業落實與否攸關六福村是否有可能被撤銷展演場所資格，依「動物展演管理辦法」第22條規定，六福村將於今年7月底前接受2年1次的評鑑。

何宗勳呼籲，六福村東非狒狒死亡事件引發的行政風暴，對政府與業者是一個契機，藉此完善整個「動物展演」相關管理機制，同時高標準來檢視六福村整個展演場域，六福村若能藉此機會大刀闊斧精進改善，不但能符合企業社會責任，同時也能成為展演動物場域的典範。

六福村東非狒狒脫逃在外遊蕩，最終遭擊斃悲慘收場，引發各界高度關注，動保團體要求完善六福村相關管理機制。聯合報系資料照
六福村東非狒狒脫逃在外遊蕩，最終遭擊斃悲慘收場，引發各界高度關注，動保團體要求完善六福村相關管理機制。聯合報系資料照

六福村 狒狒 新竹

延伸閱讀

戴瑋珊送「狒狒」連環批 侯友宜：請妳尊重我

不願悲劇再發生！脫逃狒狒事件檢討會 桃園要中央訂SOP

【重磅快評】狒狒被槍殺十天 迄今沒能補破網

狒狒結紮數量有多少短期內難精算 林務局推測是這原因

相關新聞

美河市案翻版？彰化再增2焚化廠 鄉親北上陳情盼撤除

彰化縣轄內有9座焚化爐，包含3座生活垃圾焚化爐、6座事業廢棄物焚化爐，其密集度已為全國之冠，但環保署預計再於彰濱工業區內...

陳芳明：朱銘作品勝過雄辯 更替台灣鄉土文學論戰敲下定音錘

1970年代，曾經有一場台灣鄉土文學論戰的運動，當大家都舌槍論劍，定義鄉土元素時，朱銘的作品一出現，為什麼立刻讓大家安靜了下來？

物價只升不降？蛋價回穩這些店家主動降價 「這是跟客人的約定」

國內蛋價近期趨於回穩，有部分曾因蛋價高漲而一度調高商品售價的餐飲業者，霸氣宣布菜單上的蛋類食物調回原價。除了本報之前報導過的新竹知名早餐店宣布「含雞蛋的商品調降5元」外，全台北中南陸續有餐飲業者發布降價，讓消費者大讚「老闆是好人」、「有良心的好店家」、「平均一周吃一次，即日起改成兩次」。

高溫飆破36度以上 中午前後4縣市發布高溫燈號

今天氣高溫炎熱，中央氣象局表示，今天中午前後台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫達36度以上，...

司機員疑被施壓開ATP故障車 立委批台鐵「安全老鼠屎」

台鐵2018年普悠瑪號事件ATP列車防護系統遭關閉，在新馬車站失速出軌，台鐵事後規範ATP故障列車不得開出，但近日卻爆出...

公共運輸定期票經費光新北就破百億 王國材：爭取一般預算

北中南3大生活圈公共運輸定期票7月上路，新北市長侯友宜近日指出，北北基桃每年使用公共運輸高達15億人次，中央只編列3年2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦