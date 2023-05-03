不讓外婆孤單...孫女彩繪牆面討歡心 意外號召一堆「憨孫」

無論哪個世代，「愛」永遠是家人間共同的語言。孫女們為了讓96歲的胡蘇阿詩不孤單，萌生了彩繪外婆家外牆的想法，想讓胡蘇阿詩一看到畫，就猶如有孫女的陪伴，沒想到意外開啟了全村彩繪行動，很多人都願意一起當「憨孫」，為村里的老人家盡一份心力，更讓「胡厝寮彩繪屋」一度爆紅。

現年96歲的胡蘇阿詩，陪著女兒一起把5個孫女帶大，情感深厚的孫女們長大後，總定期回老家陪伴外婆。有一次要離開時，胡蘇阿詩突然說「什麼時候再回來，不然我很想妳們」一席話讓孫女們不捨落淚，也激發了她們彩繪外婆家外牆的想法。孫女李梵榳分享說，在傳統家庭中長大，其實大家都不知道如何說愛和表達，所以想到彩繪牆的方式，讓外婆一看到畫，就想到有孫女的陪伴。

孫女們完成外婆家的第一面不倒翁彩繪牆後，村子的人開始會特別繞過來看、與胡蘇阿詩聊天，胡蘇阿詩後來也請孫女幫村裡獨居的老人家彩繪牆，因此開始有了第二、三面彩繪牆。

李梵榳笑著說，沒想到最後變成全村的彩繪行動，很多人都願意一起當「憨孫」來為村里的老人家盡一份心力，有一陣子「胡厝寮彩繪屋」還爆紅，成為觀光客的熱門打卡景，那時候外婆也好像變成導覽解說員，讓日常生活多了趣味。

而現年84歲的高春水阿公、78歲的高黃恆子阿嬤，有4位子女、6位孫子。多年前，恆子阿嬤因中風行動不便，導致外出意願降低，同住高雄的女兒高琪雅便轉換跑道來陪伴父母，參與社區據點大小活動，因而投身據點服務，現任高雄活泉愛鄰社區服務協會執行長，特別的是，她延伸了對父母的愛，完成帶領社區長輩出國表演的不可能任務。

社區據點第一次報名國健署舉辦的「活力秀比賽」時，高琪雅極力鼓勵恆子阿嬤，即使中風也要勇於嘗試任何事物，2016年第一次參賽就榮獲全國第三名佳績，大大提升恆子阿嬤的自信心。2017年有機會帶據點長者前往日本交流表演時，高琪雅組成長者音樂團，帶著父母及社區長輩完成出國交流的不可能任務。

高琪雅說，想讓父母的老後生活更加精采，也不想讓媽媽和社區老人家困在行動不便的侷限裡，所以憑著「憨膽」和社區夥伴、長者家人一起帶著30位長者組成的「二千歲音樂團」，在2017年前往日本東京、2018年前往香港進行國際音樂交流，雖然過程充滿挑戰性，但也讓父母和社區長輩們完成了意想不到的國際交流機會。春水阿公和恆子阿嬤看著女兒對他們的愛延伸到對社區長者，也感到非常驕傲。

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