陳芳明：朱銘作品勝過雄辯 更替台灣鄉土文學論戰敲下定音錘

不說，你可能無法想像，曾經在1970年代發起的台灣鄉土文學論戰中，朱銘的出現可謂是一鳴驚人，甚至替國內的藝文圈創作定下方向。

當時的中國時報人間副刊上，一連刊載了許多他的雄偉作品，政大教授陳芳明回憶，「儘管當時，詩有論戰、現代畫有論戰，但朱銘出現後，就不用論戰了，因為他的作品就是本土作品，作品本身就是雄辯。」他一出現，就替1970年代的台灣鄉土文學論戰敲下定音錘！

1970年代，掀起台灣鄉土文學論戰，朱銘作品因此被看見

1970年代，曾經有一場台灣鄉土文學論戰的運動。

政大教授陳芳明回憶，當時，因為台灣在1972年被迫退出聯合國，這件事給台灣人民很大的啟示。因為，原先的台灣文學在政策指導下，都以緬懷中國、想念中國為主，但退出聯合國後，「我們不能再代表中國了，」等於是戳破了反攻大陸的神話。

自此，許多人才發現，原來相濡以沫的地方是「台灣」這塊土地。因此自1970年代開始，鄉土意識興起，許多鄉土小說、詩、散文、電影等也紛紛出現。

不只文學，連藝術圈也開始轉向畫台灣風景，在那樣的浪潮之下，大家沒有想到，還有一位雕塑家朱銘先生：「哇，原來台灣老早就有這樣人物，只是因為政策，他們沒有被看見。」

當時還是台大歷史所研究生的陳芳明，怎麼看見朱銘的呢？

原來，當時中國時報人間副刊的主編高信疆，他不畏懼政策壓力，開始大量在報紙上刊登許多台灣的藝文創作者，像是台灣電影、藝術家，而朱銘就是其中一位。

「第一次聽到朱銘，真的嚇一跳！中國時報整版都刊登他，我們同學就在講說，時代的風向正在改變，我們也感受到了，每個人都問，『他是誰？』」

圖／在1970年代發起的台灣鄉土文學論戰中，朱銘的出現一鳴驚人。張智傑攝

朱銘的歷史地位：替台灣藝術創作轉向起了重要示範

朱銘的重要性，就在於他的許多作都是用陶土雕塑，而陶土就是台灣土地的東西。

「儘管我們寫文字，但都是扁平抽象的，而他則是運用陶土、台灣的土地去雕塑出這些東西，比我們這些文字更難能可貴，」陳芳明說，像是《太極》系列，線條很簡單，但是構圖、彰顯出來的氣象，讓他不禁感嘆，「啊，這本來就是我們這塊土地的東西啊！怎麼我們今天才第一次知道？」

朱銘的作品，啟發了他們許多新的思考，不同於文字、繪畫、甚至電影，因為雕塑是立體的，「空間感很強烈，讓我們的感覺又往前推進一步，用立體的感覺來感受台灣，而不是用扁平的想像來看。」

自此，很多人開始意識到，作品要跟土地有連結，不是憑空想像而已。

陳芳明從報紙上的初見驚喜，到再次見到朱銘的作品，已經是多年以後。因為出國後，遭到列入「黑名單」，經過18年才得以回台，而那時朱銘已經在台灣擁有地位了。

他指出，「朱銘已經是台灣一位代表性人物。儘管你看他的作品《太極》好像很中國，但依然是用台灣的泥土雕塑出作品，他將這個東西也在地化了。」

當時，朱銘美術館剛剛成立，陳芳明到現場去看他的作品，依然深有觸動；他站在每一座雕塑前面，內心都有一種肅靜。

「雕塑厲害在哪？因為你可以圍繞作品，四面八方都可以觀察它，」不管是坐姿、跪姿，作品都一定要有一個可以立基的地方，「對我們學文學的來說，作品就是要根基在自己的土地，而雕塑不用語言，就直接道盡這一切。」

陳芳明說，真正的藝術就是要跟自己的土地牢牢結合在一起，看見《太極》內心真正激動。儘管當時的詩有論戰、現代畫有論戰，但朱銘出現後，就不用論戰了，因為他的作品就是本土作品，作品本身就是雄辯。

緬懷朱銘，陳芳明慶幸這場台灣鄉土文學論戰，最終並不是跑出一種很膚淺的東西，而是有了朱銘這樣的雕塑家與作品，「那些抽象的、意識型態的東西，都無法跟朱銘的作品比拼，他的藝術作品本身就是對這場運動的雄辯了。」

（本文出自2023.05.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）