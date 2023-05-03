星宇和五月天合作 航空業內批：喊「Mayday」真不吉利

話題不斷的星宇航空，在開航洛杉磯、董事長張國煒連番大砲發言後，昨又傳出星宇將和天團五月天合作。對此，星宇航空低調證實就是「拍MV」，其餘並未透露太多。但這項航空、演藝界的合作雖被影劇圈認為是「強強聯手」，看在航空業內人士眼裡卻有不同解讀，認為五月天的英文團名是「Mayday」，而「Mayday」」卻是航海、航空器遇到危及性命的緊急情況時呼救所用的詞彙，非常不吉利。

五月天日前在桃機的星宇機棚內現身，現場除了看到星宇的飛機外，還看得到大大的「MAYDAY」團名字樣。由於五月天與星宇航空都獲得不少年輕人喜愛，這項合作曝光後，激起不少人興奮情緒，好奇這個「強強聯手」會擦出什麼火花？

消息曝光後，航空業內人士有不同解讀，特別是前艙機師無奈搖頭，認為星宇找「Mayday」來合作非常不吉利，因為「Mayday」是航機發生狀況，有危及性命時必須喊出的求援口號，沒有機師們想碰到這種狀況，「難道以後旅客搭星宇就猛喊Mayday嗎？」

但另有機師則持中立看法，認為自己並不迷信，一碼歸一碼，自己出去用餐也會點「醉雞」(音似：墜機)，但認為星宇公關沒有sense，這個合作的確會引來議論，不過或許以星宇公關的操作思維，或許會認為這也可以是一種話題操作。

事實上，五月天從1999年出道後，在音樂圈就一路風風火火，甚至登上紐約麥迪遜花園、日本武道館等進行全世界巡迴演出，擁有眾多粉絲的他們更曾多次和航空業合作，當年復興航空甚至在一架A321的飛機上彩繪五月天5位團員的頭像，慶祝五月天成軍五周年。華航、長榮也曾包裝過搭機去聽五月天演唱會的套裝行程，而這次星宇和五月天的合作，目前僅能初步掌握是「拍MV」，對於是否還會有更多企劃？星宇公關並未透露太多。

至於這個合作引發航空業內人士的爭議，星宇航空強調「不用做太多的聯想」，雙方就是合作拍MV，五月天也不是星宇航空的代言人，目前也沒有規劃要在星宇飛機外觀上漆上五月天的彩繪塗裝。