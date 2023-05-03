快訊

陳水扁保外就醫展延33次 法界悲嘆：中監紅線總因扁的逼近而後挪

早晨財經速解讀／區域銀行持續遭拋售 中國復甦乏力！聯準會還有升息籌碼？

會考衝刺數學科／決勝A++把握幾何 多項式出題活考生易當機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東北部海域虎斑烏賊交配預約看 花枝愛愛第一步頭對頭

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
東北部海域虎斑烏賊繁殖期到了，可預約看花枝愛愛過程。圖／新北市漁業處提供
東北部海域虎斑烏賊繁殖期到了，可預約看花枝愛愛過程。圖／新北市漁業處提供

台灣北部和東北部海域是俗稱花枝的虎斑烏賊主要的棲地，近日春夏時節海水逐漸溫暖，花枝也洄游至近岸海域準備進行交配。新北市政府與國立台灣海洋大學共組花枝繁殖復育團隊，正在新北市海洋資源復育園區繁殖復育花枝，想看花枝「愛愛」的過程，可以預約參觀。

為了增裕新北市海洋資源，國立台灣海洋大學與新北市政府合作，共同開發花枝的人工繁養殖技術和舉辦放流活動。海大養殖系助理教授徐德華表示，目前正是花枝的繁殖季節，雄性花枝在繁殖季時全身布滿老虎斑紋的深咖啡體色及白色橫紋會非常明顯，注意這一變化，花枝就是準備「愛愛」了。

被稱為花枝老師的徐德華說，目前海洋資源復育園區的海水養殖池正養著50多隻的大花枝，雄性花枝會開始找尋雌性花枝配對，雄性花枝會伴游配對的雌性花枝，並以「頭對頭」的方式進行交配，雄性花枝會將精蟲莢放在雌花枝口器周圍的膜內，在交配後的幾小時內，雌花枝會開始產卵。

花枝養殖團隊在養殖池設置多組花枝附卵器，讓花枝媽媽在附卵器的底層產卵，留下一顆顆外觀如水晶餃的花枝卵，再由養殖人員收集到專門的養殖池孵化。

海洋資源復育園區工作人員會將少數花枝受精卵收集於海洋生物觀察池進行孵化作業，方便遊客能近距離觀察花枝受精卵和花枝寶寶。遊客可以趁著花枝繁殖季來觀察求偶中的花枝、花枝受精卵以及花枝寶寶，了解海洋生物的奧秘。

新北市漁業處表示，新北市海洋資源復育園區於每年春夏季進行花枝繁殖，歡迎民眾把握時機向漁業處申請海洋教育預約導覽。當花枝寶寶成長約2至3公分時，也會邀請鄰近師生一同將花枝寶寶，放流到新北市卯澳灣水產動植物繁殖保護區，傳達海洋復育的理念。

漁業處預約導覽網址：https://fishery.ntpc.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=40

東北部海域虎斑烏賊繁殖期到了，可預約看花枝愛愛過程。圖／新北市漁業處提供
東北部海域虎斑烏賊繁殖期到了，可預約看花枝愛愛過程。圖／新北市漁業處提供
東北部海域虎斑烏賊繁殖期到了，可預約看花枝愛愛過程。圖／新北市漁業處提供
東北部海域虎斑烏賊繁殖期到了，可預約看花枝愛愛過程。圖／新北市漁業處提供
東北部海域虎斑烏賊繁殖期到了，可預約看花枝愛愛過程。圖／新北市漁業處提供
東北部海域虎斑烏賊繁殖期到了，可預約看花枝愛愛過程。圖／新北市漁業處提供
東北部海域虎斑烏賊繁殖期到了，可預約看花枝愛愛過程。圖／新北市漁業處提供
東北部海域虎斑烏賊繁殖期到了，可預約看花枝愛愛過程。圖／新北市漁業處提供
東北部海域虎斑烏賊繁殖期到了，可預約看花枝愛愛過程。圖／新北市漁業處提供
東北部海域虎斑烏賊繁殖期到了，可預約看花枝愛愛過程。圖／新北市漁業處提供

團隊
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

八里槍擊案 槍手遭收押禁見

總統府：侯友宜稱總統疫情期間未關心新北市 並非事實

送螺絲起子盼栓緊總統府螺絲釘 侯友宜笑著收下了......

新北市企業防災多方合作 7家新企業參與推動

相關新聞

吳德榮：高溫逾34度熱至周六 梅雨季首波鋒面周日快閃一天

天氣繼續暖如夏，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣暖如夏到周六，多處高溫在...

女性頭號殺手不是癌症 醫：「這病」症狀非典型更可怕

衛福部110年統計，心血管疾病為國人十大死因第二位，但流行病學發現，心血管疾病與其他疾病不同，男女在症狀、診斷和預後方面...

「5月35日」舞台劇中港都禁演 6月4日在台演出

香港劇作家莊梅岩作品、紀念六四天安門事件的舞台劇「5月35日」，目前在中國與香港都遭禁演，今年由國際特赦組織台灣分會與曉...

東北部海域虎斑烏賊交配預約看 花枝愛愛第一步頭對頭

台灣北部和東北部海域是俗稱花枝的虎斑烏賊主要的棲地，近日春夏時節海水逐漸溫暖，花枝也洄游至近岸海域準備進行交配。新北市政...

蘭潭快見底音樂噴泉平台長草 南區水資局：嘉義還不會分區供水

嘉義水情燈號2月改為減壓供水的黃燈，至今3個多月，最近幾波春雨杯水車薪，對水庫蓄水助益不大，高溫炎熱用水量增加，仁義潭、...

梅雨首波鋒面周日快閃 鄭明典：萬事俱備只欠西南風

周日首波梅雨來了，屬移動性鋒面，只有1天快閃通過。氣象局長鄭明典今天在臉書貼出兩張圖指出，萬事俱備，只欠西南風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦