貨物滑落碰撞國泰航機發動機 桃勤將加強監督機制

桃園航勤地面作業人員今天（2日）下午1時許，駕駛拖車執行國泰航空CX-494航班貨盤卸載及拖運作業時，貨物從貨盤上滑落並碰撞航機2號引擎，所幸該貨物為軟貨且有防撞層，經修護人員檢查確認無礙後，已準時放行，接飛航班CX-495已於下午1時27分起飛。

有民眾在臉書（Facebook）社團貼上桃勤公司貨盤上貨物滑落碰撞飛機引擎的圖片，並發文表示「完了芭比Q了」。有網友對此留言指出「都已經登機又要下來，然後漫長無止盡的等待」，也有人認為「沒意外應該是檔板沒拉倒盤了」，還有人研判「就外殼擦傷 ，（引擎）沒有這麼脆弱吧」。

桃園航勤公司下午對此事件做出回應指出，作業人員執行CX-494出境航班之貨盤卸載及拖運作業時，盤網不慎勾到作業中之裝卸車護欄，現場作業人員立即排除勾網情形；後因貨盤檔板未定位，致拖車倒車後貨物滑落碰撞航機二號引擎。惟因該貨物為軟貨且有防撞層，經國泰航空修護人員檢查後準時放行，航機準點離場。