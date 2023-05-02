快訊

醫療專機已抵台！老鼠藥中毒交換生明返澳洲 北醫附醫最新回應

辛苦錢！搏鬥12小時釣14尾肥美黑鮪 4尾被海豬吃了只剩魚頭

貨物滑落碰撞國泰航機發動機 桃勤將加強監督機制

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
貨物從貨盤上滑落並碰撞航機2號引擎，所幸該貨物為軟貨且有防撞層，經修護人員檢查確認無礙。圖／翻攝自爆廢公社二館
貨物從貨盤上滑落並碰撞航機2號引擎，所幸該貨物為軟貨且有防撞層，經修護人員檢查確認無礙。圖／翻攝自爆廢公社二館

桃園航勤地面作業人員今天（2日）下午1時許，駕駛拖車執行國泰航空CX-494航班貨盤卸載及拖運作業時，貨物從貨盤上滑落並碰撞航機2號引擎，所幸該貨物為軟貨且有防撞層，經修護人員檢查確認無礙後，已準時放行，接飛航班CX-495已於下午1時27分起飛。

有民眾在臉書（Facebook）社團貼上桃勤公司貨盤上貨物滑落碰撞飛機引擎的圖片，並發文表示「完了芭比Q了」。有網友對此留言指出「都已經登機又要下來，然後漫長無止盡的等待」，也有人認為「沒意外應該是檔板沒拉倒盤了」，還有人研判「就外殼擦傷 ，（引擎）沒有這麼脆弱吧」。

桃園航勤公司下午對此事件做出回應指出，作業人員執行CX-494出境航班之貨盤卸載及拖運作業時，盤網不慎勾到作業中之裝卸車護欄，現場作業人員立即排除勾網情形；後因貨盤檔板未定位，致拖車倒車後貨物滑落碰撞航機二號引擎。惟因該貨物為軟貨且有防撞層，經國泰航空修護人員檢查後準時放行，航機準點離場。

桃園航勤公司強調，肇事同仁經航務處酒測為零，作業疏失遭扣照一個月，貨盤外觀查似正常，已拖運送交倉儲。桃勤公司一向以地勤作業安全為第一要求，將持續要求所屬遵照SOP，加強現場監督機制，深化安全作業理念。

桃園航勤地面作業人員駕駛拖車時，因貨盤檔板未定位，貨物從貨盤上滑落並碰撞航機2號引擎，所幸該貨物為軟貨且有防撞層，經修護人員檢查確認無礙後已準時放行。圖／翻攝自爆廢公社二館
桃園航勤地面作業人員駕駛拖車時，因貨盤檔板未定位，貨物從貨盤上滑落並碰撞航機2號引擎，所幸該貨物為軟貨且有防撞層，經修護人員檢查確認無礙後已準時放行。圖／翻攝自爆廢公社二館
桃園航勤地面作業人員駕駛拖車時，因貨盤檔板未定位，貨物從貨盤上滑落並碰撞航機2號引擎，所幸該貨物為軟貨且有防撞層，經修護人員檢查確認無礙後已準時放行，接飛航班CX-495已於下午1時27分起飛。記者黃仲明／攝影
桃園航勤地面作業人員駕駛拖車時，因貨盤檔板未定位，貨物從貨盤上滑落並碰撞航機2號引擎，所幸該貨物為軟貨且有防撞層，經修護人員檢查確認無礙後已準時放行，接飛航班CX-495已於下午1時27分起飛。記者黃仲明／攝影
桃園航勤地面作業人員駕駛拖車時，因貨盤檔板未定位，貨物從貨盤上滑落並碰撞航機2號引擎。圖／翻攝自爆廢公社二館
桃園航勤地面作業人員駕駛拖車時，因貨盤檔板未定位，貨物從貨盤上滑落並碰撞航機2號引擎。圖／翻攝自爆廢公社二館

桃園 國泰航空 地勤

延伸閱讀

桃勤卸貨下午誤撞國泰航空機身 檢查未受損照常放行

升級配備不加價 INFINITI QX55 全新23年式魅力上市

國泰調查報告 北市A辦租金開價續揚

台中酒店逃漏稅延燒 金錢豹老總袁昶平遭法院收押禁見

相關新聞

ATP故障拒開車 台鐵司機員事後竟被主管建議「圓融點」

台鐵2018年普悠瑪號事件ATP列車防護系統遭關閉，在新馬車站失速出軌，台鐵事後規範ATP故障列車不得開出，但有網友爆料...

本土A肝患者完成回溯疫調 羅一鈞：均未吃過好市多莓果

好市多熱門商品「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，民眾人心惶惶。疾管署副署長羅一鈞表示，今年累計31例的本土個案中，...

獨／拒總統表揚工會+1！ 機師：行政訴訟就是我們的態度

昨已解編的中央流行疫情指揮中心今晚將舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，蔡英文總統、行政院院長陳建仁都會出席...

新冠肺炎疫情緩升 羅一鈞：5、6月會逐步升高

新冠肺炎指揮中心已於昨天解編，疾管署今天公布近七日(4月26日至5月2日)每日平均新增114例本土重症確定病例，較前一周...

猴痘再增12例本土個案 2萬瓶疫苗5月中到貨

國內持續出現猴痘個案，疾管署今天公布新增12例本土個案，個案分布於台北市、桃園市、新北市和台中市等地區，年齡介於20多歲...

半世紀前的感動！雲門再度以《薪傳》為台灣祈福

成立達半世紀之久的雲門舞集，今年再度將《薪傳》搬上舞台，當年以舞喚醒台灣人的拓荒精神，歷經45年，感動猶在。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦