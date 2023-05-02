貨物滑落碰撞國泰航機發動機 桃勤將加強監督機制
桃園航勤地面作業人員今天（2日）下午1時許，駕駛拖車執行國泰航空CX-494航班貨盤卸載及拖運作業時，貨物從貨盤上滑落並碰撞航機2號引擎，所幸該貨物為軟貨且有防撞層，經修護人員檢查確認無礙後，已準時放行，接飛航班CX-495已於下午1時27分起飛。
有民眾在臉書（Facebook）社團貼上桃勤公司貨盤上貨物滑落碰撞飛機引擎的圖片，並發文表示「完了芭比Q了」。有網友對此留言指出「都已經登機又要下來，然後漫長無止盡的等待」，也有人認為「沒意外應該是檔板沒拉倒盤了」，還有人研判「就外殼擦傷 ，（引擎）沒有這麼脆弱吧」。
桃園航勤公司下午對此事件做出回應指出，作業人員執行CX-494出境航班之貨盤卸載及拖運作業時，盤網不慎勾到作業中之裝卸車護欄，現場作業人員立即排除勾網情形；後因貨盤檔板未定位，致拖車倒車後貨物滑落碰撞航機二號引擎。惟因該貨物為軟貨且有防撞層，經國泰航空修護人員檢查後準時放行，航機準點離場。
桃園航勤公司強調，肇事同仁經航務處酒測為零，作業疏失遭扣照一個月，貨盤外觀查似正常，已拖運送交倉儲。桃勤公司一向以地勤作業安全為第一要求，將持續要求所屬遵照SOP，加強現場監督機制，深化安全作業理念。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言