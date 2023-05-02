來點文青氣息！全台TOP 10文創園區必訪 看展、逛市集一次滿足

都想逛一輪！

根據文化部公開資料顯示，文化部前身文建會基於「創意文化專用區」可發揮集聚、擴散、示範與文化設施等多項功能，將台灣菸酒公司減資後繳回國家之臺北、花蓮、臺中、嘉義等酒廠舊址及臺南倉庫群等，五個閒置空間規劃為「創意文化園區」，並在民國100年1月31日正式將創意文化園區更名為「文化創意產業園區」。

如今，全台除了五大文化創意產業園區，還有許多文創園區、聚落、市集誕生。這些地方皆匯集在地文創與藝文文化，同時園區內大多都是改造舊有歷史空間，對於喜歡逛文創市集、品味歷史建築、看藝文特展的文青民眾來說，都很適合在安排出遊行程時，將這些景點列入！

image source：flickr 芳蘭 徐芳蘭



今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，整理出近一年全台TOP 10文創園區，趕緊把這些清單列入你的出遊計畫裡！





10. 宜蘭中興文化創意園區

中興文創園區前身為「中興紙廠」，在1950年代已是台灣規模最大的造紙工廠，其生產量更是東南亞第一，隨著造紙業沒落，已於2001年結束營業。

造紙廠房荒廢13年後，直到2013年由宜蘭縣政府接手進行活化，至今已有10多家文創業者進駐，遊客在此可體驗手作DIY，也能購買文創商品，同時縣府也會舉辦各種活動展覽，是宜蘭文青最新的打卡聖地。

網友紛紛評論表示：「很像在廢墟中探索冒險的感覺，頗有藝術感的廢墟」、「還滿適合利用半天逛逛」、「場地規劃的很好，有許多展覽，並且也有手工文藝的店家可以逛」、「蠻建議黃昏到晚上的時候前往，晚上開燈後有另一種感覺」、「有廢墟拍照起來很好看」。

延伸閱讀：美到超乎你的想像！全臺最美大學圖書館Top10 這3間還是偶像劇取景地

image source: 宜蘭中興文化創意園區

9. 屏菸1936文化基地

屏菸1936文化基地前身是「屏東菸葉廠」，設立於1936年，從日治時期該廠就是負責屏東菸區收購、技術指導及加工貯存，自2002年停止運作後，全區於2017年被登錄為歷史建築。

在推動屏東縣大博物館計畫下，並以曾見證屏東產業輝煌史的菸葉廠做為基地，2022年起「屏菸1936文化基地」以嶄新面貌重生，集結工業風格、歷史文化與光影藝術，宣傳屏東在地文化底蘊。

網友喜歡造訪的理由：「很好拍照的一個地點，園方有設拍照點，蠻貼心的」、「假日有文創市集及文藝表演，是個不錯逛的地方」、「帶小孩來幾乎可以消磨半天的時光，這裡除了展場裡面好拍，外面也有好幾個大型公仔可以拍照」、「停車方便，環境寬敞綠化的很漂亮」。

延伸閱讀：爆表CP值影癡必收！全台十大「二輪戲院」盤點 銅板價看電影乾淨又舒適

image source: 屏菸1936文化基地

8. 台北四四南村

四四南村是台灣第一個眷村，因位於日本四四兵工廠之南方，故稱為「四四南村」，這裡保留了部分1948年連棟式平房眷村建築。

如今四四南村又被稱為信義公民會館，除了能參觀眷村建築外，不定時會舉辦藝文展演，假日時還有小農、二手市集可逛。也因為四四南村臨近台北101，除了獲得網友認證是欣賞台北101的絕佳地點外，也有不少新人都會選此地拍攝婚紗照。

網友推薦四四南村的理由：「適合來曬曬太陽，散散步，悠閒逛逛的好地方」、「在信義區周遭有這一小塊眷村真的很有趣」、「從這裡看101的視角非常讚」、「適合文青的拍照場所」、「這裡的視野非常好，可以看到高聳的101大樓」、「懷舊的眷村保留區域，建築物有整理過」。

延伸閱讀：網友瘋搶拍美照打卡！全台10大最期待「新興觀光工廠」 第一名門票光速秒殺

7. 台東鐵花村音樂聚落

台東鐵花村的目標與理想是「鐵花一開，音樂就來」，該區由台鐵貨倉宿舍改造而成，是觀光局「國際光點計畫」第一個正式營運據點，如今已經成為台東第一個結合音樂、藝術、文創市集的交流舞臺。

台東鐡花村以在地藝術創作結合大片草地，由台東音樂人與藝術工作者共同打造，不定時會舉辦手作課程、二手市集，晚上還有音樂演出，同時假日還有來自台東各地小農、手作達人組成的慢市集可逛。

網友推薦到此處可以放慢步調，「每個攤位都很有自己的特色，感受到東部溫暖民風」、「不定期的藝術表演及駐唱，像原住民的跳舞表演很精彩」、「非常棒的地方，但是請晚上再來」、「晚上市集是比較個人特色的，手工類居多」、「夜晚漫步其中，聆聽音樂，欣賞在地小物，真是難得的享受」、「裡面有著許多文創商品、原住民小物可以逛逛挑選」。

延伸閱讀：北台灣也有小墾丁！北海岸20大超人氣咖啡廳一次看

6. 宜蘭國立傳統藝術中心

傳統藝術中心園區佔地24公頃，緊鄰宜蘭冬山河，園區內有黃纘緒故居（宜蘭首位舉人）、文昌祠及廣孝堂三個當地藝術文化建築可供參觀。園區內每年(季)皆有不同戲劇表演，加上許多特色商店、工藝品及音樂戲曲相關文物等，將傳統工藝、民藝與展演串連，遊客皆能以觀光方式，體驗台灣傳統藝術文化，同時園區內還有電動船可來往冬山河親水公園（需額外收費）。園區內更提供住宿服務，以懷舊的閩南式建築為特色，入住期間彷彿身處舊時台灣，更能深度體驗傳統文化。

園區內許多有「DIY體驗」深受網友推薦：「宜蘭傳藝是個適合一家老小同遊的地方」、「街景是滿古色古香的」、「有表演、DIY、文創、展覽館、各式各樣的傳統技術的傳承」、「風景很棒也有傳統戲曲的表演節目可以欣賞」、「有很多店家可以逛，跟古服體驗拍照」、「多次造訪，我心中宜蘭最具代表性的景點了」、「園區挺大的，適合來這裡散步」。

延伸閱讀：啜飲時代風華！大稻埕咖啡廳十選老街飄香

image source: 宜蘭傳藝園區

5. 屏東勝利星村創意生活園區

勝利星村是全台保存規模最大，同時也是數量最多、最完整的日式軍官宿舍建築群，落成時間橫跨日治時期及戰後初期，為屏東市重要的眷村文資保存基地。

為了讓歷史建築活化再利用，屏東縣政府於2018年6月啟動勝利星村的轉型計劃，並正式命名為「勝利星村創意生活園區」。

園區內已有80個品牌進駐，包含美食餐飲、在地選物店、風格花藝等，也時常舉辦各式各樣活動，讓民眾前來走逛不僅能感受其眷村歷史，還能深刻體驗多元的文化。

網友認為很適合來漫遊：「園區規劃很棒，超多豐富的店家，我覺得相當有特色」、「商店有餐廳也有許多文創品牌，好逛好拍照」、「無論是白天、夜晚，勝利星村皆各有風情，值得來」、「適合一家大小來走走逛逛，且不用門票的地方，整個園區非常好拍」。

延伸閱讀：網友熱議全台十大最狂服務區！巨型水族箱、百萬夜景chill到爆

4. 台中審計新村

台中審計新村原為「台灣省政府審計處員工宿舍」，自1998年凍省後，閒置荒廢多年，該處面積僅有0.52公頃，位於台中勤美綠園道附近，與一般眷村或政府宿舍不同之處，在於二層樓矮建築，且牆身色調為鵝黃色，充滿時代痕跡。

配合台中市政府勞工局「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，2015年審計新村搖身成為帶有歷史建築之美的創業基地與文創園區，為創業基地與文創園區，園區內有許多文青小店、咖啡廳、甜點店，周末還有市集可逛，適合安排半日遊來這走逛。

網友推薦理由：「老舊宿舍改造得非常成功！推薦空閒之虞到這裡走走」、「雖然腹地不大但是因為市集的關係，滿滿的文青味」、「可以近距離觀賞街頭藝人的歌唱表演，假日午後時光很適合來這裡走走逛逛」、「很熱鬧的市集，聚集文創、藝術及美食在小小的區域」。

延伸閱讀：彩虹眷村整修中！網美還能來這裡 全台10大熱門「彩繪村」特搜

image source: 審計368新創聚落

3. 高雄駁二藝術特區

駁二名字源於高雄駁二倉庫，「駁」指是卸載貨運，「二」則是倉庫編號，前身為高雄港倉庫，位於碼頭旁，建於1973年，曾一度被遺忘閒置，直到2000年高雄市政府為了尋找國慶煙火施放地點，才讓倉庫起死回生。

2006年由高雄市政府文化局接手經營後，一連辦了好幾場 藝文展覽打響名號。 駁二藝術特區最早先從3棟倉庫起至，經過近20年的營運拓展，至今共有25棟倉庫。園區內有許多藝術作品、藝文特展、休閒美景能讓民眾參訪、拍照，是許多在地人相當熱愛的創意基地。

網友紛紛表示：「這裡很適合大人小孩老人，各種年齡層的人來遊玩」、「駁二這個地方，衝突是一股美好的力量」、「駁二是一個很漂亮的藝術園區，搭輕軌就能到」、「有很多裝置藝術在這展示，有機會可以多走走多看看又或者是拍拍照」、「對駁二第一印象還滿不錯」。

延伸閱讀：墓仔埔也敢去！盤點全臺九大最美墓園 清明祭祖之外還是打卡熱點

2. 台北松山文創園區

松山文創園區（簡稱松菸）建於1937年，前身是「臺灣菸酒公賣局松山菸廠」，自1998年停止生產後，便正式走入歷史，於2001年被台北市政府指定為第99處市定古蹟，在2011年正式對外開放。

園區內全區為古蹟建築，除了常態性的店家，不定時舉辦有趣的講座及展覽，也常成為電視劇及電影的拍攝場景，加上園區內誠品進駐並設有電影院，每回到假日或舉辦活動時，都吸引大量遊客。

到訪過的人都力推：「食、衣、住、行皆包含的複合式區域，是一個總體感非常不錯的區域」、「很美麗的歷史建築」、「聽志工導覽看到很多古蹟美麗的一面，不再是走馬看花，實地走訪很棒」、「有很多的文創小店，有歷史建築的展演空間」、「很多文創店家跟飲食餐廳可以逛，環境也優美」。



延伸閱讀：在家逛遍美術館、博物館！台灣10大「線上展覽」帶你感受知識魅力

image source: 松山文創園區 SCCP Taipei

1. 台北華山文化創意產業園區

華山1914文創園區前身是「台北酒廠」，日治時期名稱原為「樺山」，取自日本治臺的首任台灣總督「樺山資紀」的名字，到國民政府時期才改名為「華山」沿用至今。現在是台北市市定古蹟之一，園區內有許多餐廳、文創店鋪、裝置藝術、草皮等設施佈置，許多當紅展覽也很愛選這舉辦，民眾開車或搭捷運都很方便到達，是拍照、看展的好去處。

網友好評不斷：「園區有許多文創市集及商品展售，假日休閒的好去處」、「這裡是一個看展的好地方」、「陪伴我們從約會、閨密到親子都是一個能充實一個下午的充電處、「是個外縣市人很羨慕台北擁有的一個好去處」、「腹地不大，建築物有特色，適合慢慢走慢慢看」。

延伸閱讀：此生必去！全台10大特色圖書館人氣爆棚 第7名《華燈》也取景

image source: 華山1914文化創意產業園區

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年04月20日至2023年04月19日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全台文創園區』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

udn討論區