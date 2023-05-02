台灣壯麗山水卻觀光難振？ 網曝三大原因：外國客當然不想來

台灣衝刺國旅，觀光局上月20日頒布自由行旅客、境外團客及旅宿業薪資補貼的三項要點，其中自由行來台旅客，事先完成抽獎資格登錄，5月起來台可抽5,000元消費金，國際團客行程超過三天兩夜者，可申請最多5萬元補助。然而，就有網友在PTT以「台灣觀光癥結點在哪？」表示，台灣的美食搬不上檯面、歷史也沒有其他國家悠久，似乎無法吸引外國旅客來台，觀光業到底出了什麼問題？

原PO表示，台灣文化以華人歷史為主、小吃美食搬不上大檯面，一直向國人宣傳我國是歷史、文化、美食兼具真的是「滿頭問號」，表示台灣有很多風景壯麗的山很值得推廣，但是政府卻也沒什麼作為。有網友回文表示，台灣觀光業是被住宿業者搞死的，台灣的確自然環境優美，美食也是世界數一數二，花樣性又多，這樣的實力贏了一大堆著名旅遊國家，但是台灣住宿真的很貴，以企鵝妹由台灣直播可以看到，住宿就要一萬元，而國外的五星級酒店不用一萬台幣，這麼貴自然不會吸引外國人來台灣。

此外，也有網友說，台灣歷史較短，無法擁有像是埃及、希臘、中國這些文明古國留下來的紅利，也沒有諸如羅馬競技場、金字塔、紫禁城、金閣寺、東大寺等「能上得了世界檯面」的古文明建築物，其中，常常引以為傲的台灣美食更是自吹自擂居多，跟日本、韓國、中國八大菜系相比， 一樣競爭力不夠。

也鄉民表示，台灣觀光業癥結點就出在交通，出了台北簡直沒有公共運輸系統可言，品質差、不準點、塞車，部分地方兩三個小時才一班公車，交通不改進，就算台灣好山好水、良好的治安表現，也無法吸引外國遊客來台。此外，不只大眾運輸很難用，網友也點出連住宿硬體都很少更新，表示「去國外住宿一個景區貴到便宜的都有，台灣是給你搞到都很貴，貴到你隔天起床不知道自己來幹嘛，看礁溪那個精美的住宿價格跟物價，從礁溪到羅東，好像物價是不同國家一樣。 」