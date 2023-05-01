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縱谷好湯COOL樂遊 兩大現金優惠邀旅客泡湯

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
縱管處今天起推出「縱谷好湯COOL樂遊」，讓更多遊客親身感受縱谷魅力。圖／縱管處提供
縱管處今天起推出「縱谷好湯COOL樂遊」，讓更多遊客親身感受縱谷魅力。圖／縱管處提供

花東擁有豐富溫泉資源，從花蓮的瑞穗、安通，到台東的鹿野溫泉、轆轆溫泉及知本溫泉，各具不同特色。觀光局縱管處推出「縱谷好湯COOL樂遊」，旅客透過旅行社專案遊程，一日遊只要300元，自由行還有20％現金回饋優惠，邀大家享受好湯。

花東縱谷國家風景區管理處表示，今天起推出「縱谷好湯COOL樂遊」，不僅深入部落文化、引領遊客深入當地生態、品嘗當地美食、親手體驗專屬的文創魅力，還可以沈浸天然溫泉。

縱管處指出，花東縱谷泡湯加上綠油油的田野阡陌，可達到紓壓的療癒效果，近年來隨著花東青年返鄉打造家園，溫泉周邊的亮點店家與新興景點也很豐富，無論是小鎮騎遊導讀、部落特色體驗、融合生活美學的大地生態手作、小農直送米廠等在地特色店家，都已經準備好迎接遊客造訪。

縱管處表示，為讓更多遊客親身感受縱谷魅力，「縱谷好湯COOL樂遊」推出兩大超值優惠，即日起至11月15日，於特約旅行社報名參加專案遊程，每人可享一日遊300元、二日遊600元、三日遊（含）以上900元優惠，若額度用完，可能會提前結束優惠活動。

喜愛自由行的民眾，即日起至8月31日間，於指定溫泉旅宿店家住房或泡湯，認明張貼「來花東縱谷Pay你泡好湯 台灣Pay享20%回饋」廣宣的店家，使用台灣Pay付款，每筆消費即可享有20%的現金回饋，詳情可至「2023縱谷好湯COOL樂遊」活動資訊平台查詢。

縱管處即日起推出「縱谷好湯COOL樂遊」，邀民眾到花東泡湯，並推出旅行社專案遊程、自由行現金回饋2大超值優惠。圖／縱管處提供
縱管處即日起推出「縱谷好湯COOL樂遊」，邀民眾到花東泡湯，並推出旅行社專案遊程、自由行現金回饋2大超值優惠。圖／縱管處提供

溫泉 花東縱谷 現金回饋

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