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降雨趨緩愈來愈熱 專家：短期無有利梅雨環境建立

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天氣溫較昨天回升，明天起至周六各地白天氣溫偏暖，甚至有些炎熱感，相對更為晴朗的中南部要留意日夜溫差比較大的現象。本報資料照片
今天氣溫較昨天回升，明天起至周六各地白天氣溫偏暖，甚至有些炎熱感，相對更為晴朗的中南部要留意日夜溫差比較大的現象。本報資料照片

今天東北季風將會逐漸減弱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，下半天水氣將逐漸減少，北部漸轉多雲天氣有陽光露臉，而中南部則為晴或多雲天氣，降雨現象都較昨天更為趨緩，僅東北角及東半部有些零星降雨機會，影響都不大。氣溫也較昨天回升。

林孝儒說，明天起至周六台灣都將受到高壓迴流轉偏偏東至南風影響，各地普遍維持晴時多雲天氣，僅在午後山區受熱力影響有短暫陣雨機會。而持續為迎風面的東部，雖有時雲量還是比較多，並有些短暫陣雨機會，不過期間都還是會有陽光露臉。

氣溫方面，明天起至周六各地白天氣溫偏暖，甚至有些炎熱感，相對更為晴朗的中南部要留意日夜溫差比較大的現象。

林孝儒表示，預期周日起，北方將有道鋒面快速南下，通過後轉東北季風影響，北部及東半部將轉陰陣雨天氣，氣溫也將會轉涼。而中南部山區也將有些短暫陣雨機會，不過鋒面通過的時間算快，可能帶來的降雨影響仍較有限，氣溫降幅也不大，未來再持續觀察預報變化。

今天已進入定義上的梅雨季，林孝儒說，不過近期天氣都還算穩定，午後山區因熱對流帶來的短暫陣雨能帶來的降雨量也很有限，且短期間內也尚未有有利梅雨環境建立，與此之前水情吃緊的中南部還是要持續節約用水。

東北季風 梅雨 天氣動態

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