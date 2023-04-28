血友病患「尿液見血」誤認疾病惡化 最後肇因在攝護腺

一名居住在基隆的50多歲男性阿文（化名），近期小便時時常出現血尿、下腹部明顯疼痛。阿文是一名血友病患者，出現症狀後立即到血友病中心就醫，經會診是攝護腺腫大引起出血。基隆長庚血友病中心主任黃彥閔表示，該名案例是原本就被診斷為「血友病」，出現血尿症狀時，並沒有僅懷疑與泌尿道疾病有關，如果是尚未被確診的血友病患者，不只有四肢不明原因瘀青症狀，也可能是透過血尿表現。

黃彥閔表示，血友病是一種出血性的遺傳疾病，許多患者的表現型態並不典型，有些會單獨以「泌尿道出血」表現，多數民眾對血尿的認知，多與結石或感染有關，但是如果凝血功能異常，也會導致血尿的出現。

黃彥閔表示，血友病單獨以血尿的方式表現並不多，但隨著高齡化社會的來臨，也可能會增加後天血友病發生的機率，民眾需要提高警覺。

黃彥閔表示，血友病患者的平均壽命跟一般人無異，因血液中缺乏特定凝血因子，反覆出血可能會導致關節、眼睛、牙齒或泌尿道病變，嚴重影響生活品質。

黃彥閔表示，以前血友病有多會採取「需求性」治療，僅有發生出血時，才注射凝血因子；目前更有效的防範方式，是採取預防性治療，定期補充凝血因子維持體內濃度，從源頭避免嚴重出血。血友病並不可怕，只要妥適治療，並且維持運動都能與血友病好好共存。

基隆市189血友病居家長照協會理事長黃朝旭也是一名血友病患者，他說，協會長期跟基隆長庚血友病中心合作，照護包括高齡、行動不便或經濟較弱勢的血友，會協助行動困難的病友訂無障礙專車前往就醫、注射或是復健等。

對於經濟困難的弱勢血友，也會提供較實質的長照用品幫助，因此跟病友就像一家人。在醫療照護逐漸完善下，血友也開始面對中老年慢性病或泌尿道老化等問題，協會會透過跟醫院舉辦定期健康講座，讓病友更知道如何照顧自己的健康。