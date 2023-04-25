今晚變天迎雨！北台灣低溫見「1字頭」 降雨熱區出爐

東北季風增強，中央氣象局表示，今晚到明天上半天，北部、東半部、中南部山區都有降雨情況，特別是中南部山區雨勢可能偏大，明天北台灣氣溫19度至21度；到了明天下半天水氣就會減少，降雨趨緩。

中央氣象局預報員葉致均指出，東北季風增強，今晚到明天上半天，北部、東半部、中南部山區都有降雨情況，特別是中南部山區雨勢可能偏大，明天下半天水氣就會減少，降雨趨緩。

他說，東北季風影響，明天北台灣氣溫19度至21度，其他地方則沒太大變化，花東地區高溫約24度至26度、中南部則是29度至30度。

周四東北季風減弱，直到周六白天氣都算穩定，只有東半部地區、北部山區可能有局部短暫雨，中南部山區可能有午後零星雨。

葉致均說，下波天氣變化落在周六晚上到周日，目前看來這波鋒面會通過台灣地區，東北季風增強，雨區也會稍微擴大，包括中部以北、東半部、南部山區都有降雨機率。