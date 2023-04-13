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麥當勞「借杯買飲料」就「送可樂」！限時48天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞攜手可口可樂，推出「借杯買飲料送可樂」的優惠。圖／麥當勞提供
麥當勞攜手可口可樂，推出「借杯買飲料送可樂」的優惠。圖／麥當勞提供

響應環保永續的議題，麥當勞於「世界地球日（4月22日）」前，特別舉行「環保一杯起」活動，除持續鼓勵消費者自備飲料杯外，4月14日至5月31日期間，也攜手可口可樂，推出「來麥當勞借循環杯 請你可口可樂喝一杯」活動。消費者凡於指定麥當勞餐廳借用循環杯買飲料，還杯後就能免費獲得「中杯可樂兌換券」。

成立於2016年的「好盒器」，目前在全台已設立超過262個循環環保杯借還據點，提供消費者「甲地借、乙地還」的借用服務。麥當勞響應環保署法規，在全台20間餐廳與「好盒器」合作，於櫃檯提供免費借用「循環（外借）杯」服務。

為邀請更多消費者體驗「循環（外借）杯」服務，4月14日起至5月31日期間，麥當勞與可口可樂合作，攜手推出「來麥當勞借循環杯 請你可口可樂喝一杯」活動。消費者凡至提供循環杯租借服務的麥當勞餐廳借杯購買飲料，並在期限內歸還循環杯，就能免費獲得「中杯可樂兌換券」1張。

只要在期限內歸還循環杯，就能免費獲得「中杯可樂兌換券」1張。圖／麥當勞提供
只要在期限內歸還循環杯，就能免費獲得「中杯可樂兌換券」1張。圖／麥當勞提供

麥當勞 可口可樂

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