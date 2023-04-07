雄獅旅遊推南極追夢航程 17天坐擁「冰上移動豪宅」

展望頂級旅遊商機，雄獅旅遊推出「南極追夢」17天行程，早鳥價69萬9000元起，即起開賣12月4日啟航，搭乘逾70億打造的奢華極地遊輪「南極追夢號」，坐擁唯一樓中樓高規格房型，堪稱南極版「冰上移動豪宅」，船上菜單由米其林三星餐廳主廚設計，頂級魚子醬吃到飽。

雄獅旅遊表示，「南極追夢號」旗艦探險船隸屬於Seabourn 奇寶遊輪船隊，以提供頂級奢華服務聞名，擁有「魚子醬船隊」美譽。該船將於今年8月下水，耗資超過新台幣70億元打造，將以南極遊輪中最大噸位的23000噸、接近1比1的船員乘客比、市場最多的26名探險專家款待旅客。

雄獅旅遊指出，船上最小艙房就超過10坪，所有艙房都擁有陽台、浴缸和獨立衣帽間，更聘請擁有兩間米其林三星餐廳的主廚Thomas Keller操刀設計菜單，以及美國知名魚子醬品牌Regiis Ova合作，讓乘客24小時都能免費品嘗頂級魚子醬。

雄獅旅遊發言人賴一青說，據觀察，後疫情時代高端旅遊需求增加2至3成，且旅客開始選擇出遊天數高的產品，並轉而熱衷定點深度且完整的旅遊型態。