連假首日下午估國道4大地雷路段 國5建議傍晚後出發
今天為清明節連假首日，高速公路局表示，截至中午12點，國道全線交通量為51.7百萬車公里，預估今天交通量為124百萬車公里。今天下午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國1北向圓山至大華系統及國5南向南港系統至頭城等，建議國5南向用路人下午5點後出發。
高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至北斗；國3南向大溪至高原、香山至竹南、通霄至大甲、龍井至彰化系統、霧峰系統至中興；國3北向新化系統至官田系統；國10東向仁武至燕巢系統；國5南向南港至石碇、蘇澳端，其餘路段均能維持行車順暢。
高公局預判，今天下午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國1北向圓山至大華系統及國5南向南港系統至頭城等路段。用路人可透過高速公路1968網站及App避開國道壅塞路段及時段，另建議國5南向用路人於傍晚5點後出發。
高公局指出，今天上午7點36分於國3南向61.3公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵9公里；上午8點45分於國1南向90.1公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵逾10公里；上午9點9分於國3南向68.1公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵逾10公里；上午9點18分於國3南向64.9公里處發生2輛小客車與1大貨車追撞事故，造成後方車流回堵10公里，均影響整體車流甚鉅。
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