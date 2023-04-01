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清晨6時國道「超大型停車場」 網怒：交通部拿不出對策嗎

聯合報／ 記者劉明岩周湘芸楊德宜／台北即時報導
今天是清明節5天連假首日，由於掃墓返鄉車潮，加上天雨因素，國1從王田交流道到彰化交流道間南下路段，大早就出現大量車流。記者劉明岩／攝影
今天是清明節5天連假首日，由於掃墓返鄉車潮，加上天雨因素，國1從王田交流道到彰化交流道間南下路段，大早就出現大量車流。記者劉明岩／攝影

今年清明連假首日國道特別塞，「爆料公社」臉書粉專分享，有網友為了避免塞車，今天清晨6時前就上了國道高架，結果已經塞車了、時速只有20、30公里。「長長車潮看不到盡頭，超大型停車場來了」。

其他網友表示，「4:30上高速公路就很多車了」、「6點出門真的太晚了」、「已有過年期間的前車之鑑，大家還是不怕，厲害」、「每年不塞個車都感覺沒放到假」、「不塞的連假就不是連假」、「現在的人清明連假不是去掃墓，而是出去旅遊，為了連假提早掃完墓了，塞車是正常的」。

網友說，「第112屆清明盃國道塞車大會&碰碰車大賽已經開始，請所有國人踴躍參加」、「所以根本就不需要調班來放連續假期，正常上班放假不好嗎？」、「這就是交通部不知人民百姓的苦！拿不出對策嗎？而是交通部不敢去做」。

有網友分享經驗，「我比較聰明，晚上12點就上國道，沒塞到就到台中了」、「我也是半夜3點出門，土城到屏東，6點40下交流道」、「清早4點半從桃園國2接國3，8點到屏東了」。

高速公路局說，截至中午12時，國道全線交通量為51.7百萬車公里，預估今日交通量為124百萬車公里。

高公局指出，上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-北斗；國3南向大溪-高原、香山-竹南、通霄-大甲、龍井-彰化系統、霧峰系統-中興；國3北向新化系統-官田系統；國10東向仁武-燕巢系統；國5南向南港-石碇、蘇澳端。

國道警方表示，因為今天是清明連假第一天，返鄉掃墓及出遊民眾甚多，湧現大量車流，加上從清晨開始就雨下不停，才造成塞車，呼籲駕駛人要有耐心，小心天雨路滑，務必保持行車距離。

高公局說，預判今天下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國1北向圓山-大華系統及國5南向南港系統-頭城等路段。建議西部國道南向用路人中午12時後出發；國5南向用路人下午5時後出發。

國道 連假 塞車

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