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一沐日推3款「逮丸早餐」飲料比草仔粿還狂！ 粉絲得知真相崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自一沐日臉書
圖擷自一沐日臉書

知名手搖飲店「一沐日」先前推出台灣口味「逮丸奶茶」掀起購買熱潮，31日晚間宣布推出3種新口味的早餐系列飲品，貼文曝光後讓粉絲直呼「不敢相信」、「只有一沐日能超越一沐日」。

一沐日在臉書發布貼文，文章內寫著「延續草仔粿精神，逮丸早餐系列誕生，我們將台灣專屬稀飯配餐系列小吃端上桌」，並推出三款全新口味，皆是台式早餐稀飯會有的配菜。

第一款為「豆棗紅茶」，甜甜的豆棗搭配香醇紅茶，喀滋喀滋的口感，傳遞一口接著一口的幸福；第二款為「土豆麵筋奶茶」，鬆軟的逮丸土豆搭配吃稀飯一定要的麵筋，加上濃烈的奶茶，將早餐系列推上國際高峰；第三款為「蔭瓜翡翠」，醃製過的蔭瓜搭配清爽竹香翡翠，如同奔跑在竹林中。內文還提到這些飲品即將推出、準備上市，「我們要將這份逮丸精神，傳遞到全世界！」

貼文一出，立刻吸引網友紛紛留言「好瘋」、「這個我不行欸」、「這口感也太奇妙了」、「我的內心好複雜」、「麥安捏，用吃的還是比較習慣啦，不想用吸的」、「我以為草仔粿已經很猛了」、「以後會不會出豆腐乳、辣豆瓣、沙茶口味」、「怎麼可以漏掉肉鬆呢」。

不過有眼尖的網友發現，由於發文的時間已經準備過夜，這篇貼文可能只是4月1日愚人節的玩笑，「這口味好愚人」、「大家好聰明喔～都想到愚人節，我只想到好噁」、「別再騙了」、「害我很認真的看說明耶」、「可惡，原來是愚人節，害我期待了一下下」、「如果推出要喝爆的吧」、「最好真的推出喔」、「好想逼迫他們真的開賣」、「要是開賣感覺還是會大排長龍」。

愚人節 奶茶

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