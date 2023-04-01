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巴哥犬隔離中暑亡 賴品妤爆：5年來15隻犬貓死在檢疫所

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
巴哥犬隔離中暑亡，賴品妤爆：5年來15隻犬貓死在檢疫所。圖／立委賴品妤服務處提供
巴哥犬隔離中暑亡，賴品妤爆：5年來15隻犬貓死在檢疫所。圖／立委賴品妤服務處提供

新北市立委賴品妤接獲民眾方先生投訴，他帶著巴哥犬Ruby從國外返台，狗狗在被農委會防檢局送往隔離所的車程熱中暑，因防檢局堅持飼主不在場無法送醫，錯失黃金時機導致狗狗不幸喪命。賴品妤查出這不是個案，5年來，全國3處檢疫所有15隻犬貓在隔離中死亡。

賴品妤昨發新聞稿指出，陳情人方姓飼主多年前到中國工作，一路以來Ruby如家人般陪伴著他，此次返國依據防檢局的犬貓輸出入規定，前後花了約1年的時間備齊文件，甚至還先行回台安頓好環境準備接狗狗回家；沒想到換得如此結果。

賴品妤說，飼主在狗狗被送到位於桃園的「防檢局動植物檢疫中心」後，接到電話表示情況危急；飼主因人已回到台北，當下懇託中心人員先行送醫，但對方堅持需飼主到場才能送醫急救，錯過黃金救援時機。

賴品妤指出，經民代要求後，防檢局說未來會放寬代為送醫流程，她詢問時，相關官員竟稱「同檢疫車的其他2隻狗無異狀，可能是這隻狗本來就有問題」。賴品妤認為，沒有同理心。

賴品妤轉述，飼主表示在送狗狗上檢疫車前還活蹦亂跳，Ruby為巴哥犬，品種屬短鼻犬，所需的空氣量、溫度本就相對特殊，相關單位用一樣的標準去處理，過於不了解動物特性。

賴品妤說，事實上這已不是個案，光是近5年來，全國3處檢疫所就有15隻犬貓在隔離中死亡，要求政府面對每一個飼主託付的生命，必須負起最大的責任面對，並應盡速調查真相。

賴品妤針對未來的通案，要求防檢局應檢討現行流程，並針對檢疫期間的照護、緊急就醫訂定明文辦法並公告。另也要加強監督檢疫專車廠商，並應提出專業人員隨車、運輸籠影像開放給飼主觀看、溫度檢測及空氣設備建置等作法。

巴哥犬隔離中暑亡，賴品妤爆：5年來15隻犬貓死在檢疫所。圖／立委賴品妤服務處提供
巴哥犬隔離中暑亡，賴品妤爆：5年來15隻犬貓死在檢疫所。圖／立委賴品妤服務處提供

賴品妤 狗狗 隔離

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