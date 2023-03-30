基隆舊火車站華麗變身 智崴「元宇宙實境體驗館」開幕

智崴集團元宇宙實境體驗館「ANIVERSE KEELUNG」，進駐基隆舊火車站空間，市長謝國樑與智崴集團董事長歐陽志宏今天宣布正式營運。歐陽志宏表示，將打造基隆首座巨幅的4K LED螢幕，讓民眾欣賞3D立體動畫展演。

走入ANIVERSE KEELUNG挑高大廳空間，映入眼簾是充滿蒸汽龐克風格的「戴爾塔飛艇」，觀眾將直上3000公尺的高空視角俯瞰世界美景，宛如翱翔在全球各大景點的天際線上；備受各界期待的「阿爾法航艙」，玩家戴上3D視鏡後，將與世界經典《小王子》共創奇幻探險。館內還有愛普森航線和拉姆達賽道等多項專利體感設施，無論是大人小孩都能在此獲得驚喜與滿足。

智崴集團目前是全球主題遊樂園頂尖供應商，前市長林右昌任內招商成功，ANIVERSE元宇宙實境體驗館去年12月在基隆舊火車站試營運。

謝國樑說，歡迎智崴集團的進駐，也肯定前市府團隊的招商，並表示自己也常帶女兒小愛到智崴位於台北的場館體驗，對於智崴的產品相當有信心，相信ANIVERSE KEELUNG的開幕將是基隆市民的一大福音。

謝國樑表示，後續智崴集團還將在頂樓打造4K的LED螢幕，透過彎曲的LED面板，觀眾可以裸眼欣賞活潑生動的動畫展演，相信會成為日後國門廣場的一大特色，他也認為在基隆市的東西岸都應該要增設更多的LED看板，點亮基隆的夜晚，打造城市更美好的環境。

議長童子瑋說，樂見基隆有一座展現科技實力的展示館，建議市府在國門及海洋廣場增添更多基隆的意象，希望在謝市長的帶領之下，讓基隆持續改變，基隆市議會也會與市府合作，讓國門廣場、城際轉運站及海洋文化館串連在一起。