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愛牠不一定要擁有 大冠鷲遭囚重生 竭力呵護無法孵化的蛋

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
大冠鷲「花生糖」細心呵護牠的蛋寶貝。圖／取自臉書粉專「野生動物急救站」
大冠鷲「花生糖」細心呵護牠的蛋寶貝。圖／取自臉書粉專「野生動物急救站」

「野生動物急救站」臉書粉專分享教育大使大冠鷲「花生糖」的故事，呼籲民眾，喜歡動物不一定要擁有牠，飼養野生動物不是想像的容易，既然是「野生動物」，就應該讓牠在野外。

一隻人為不當飼養的大冠鷲「花生糖」，從2013年10月進到農委會特有生物研究保育中心野生動物急救站，已度過近十個寒暑。由於人為不當飼養，造成「花生糖」雙翅及腳畸型，無法野放，在經過訓練之後，成為野生動物急救站的教育大使。

野生動物急救站說，「花生糖」就算失去自由，仍保有牠的母性，每年時間到了，牠會細心將照養員提供的樹枝一根根撿到角落，再將蛋產在這個「巢」裡。

盡管是未受精的蛋，「花生糖」還是細心呵護蛋寶貝，就連平時可以親近的照養員接近，牠都會展開威嚇。

由於擔心「花生糖」耗費太多精力孵蛋，野生動物急救站說，會在蛋產出後數天，再找時機趁牠「離巢」進食時，偷偷將蛋取走。

野生動物急救站表示，一定有人好奇「把蛋拿走，花生糖不會難過嗎？」雖然不清楚牠心裡的感受，可是蛋被取走的剛開始幾天，花生糖又會開始對著天空中自由的同類發出鳴叫聲，如果當時不是人私慾飼養了牠，相信牠會是一位很稱職的母親。

野生動物急救站說，「花生糖」的故事告訴我們，喜歡動物不一定要擁有牠，飼養野生動物不是想像的容易，我們可能無法給牠合適的居住空間、多元且營養均衡的飲食、專業的醫療，既然是「野生動物」，就應該讓牠在野外，而且飼養保育類野生動物，是違法行為。「花生糖」的蛋，將會成為特生中心標本庫裡的標本。

保育類野生動物 樹枝

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