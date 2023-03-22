聽新聞
test
0:00 / 0:00
國境開放航班準點率不到7成 桃機：目標3月達8成
國境開放，交通部觀光局訂定今年600萬人次國際旅客來台目標，但有立委點出今年1月桃園國際機場準點率僅69.44%。交通部長王國材今於立院答詢承諾會請桃機再加強；桃園機場公司則說，航空公司準點率可能受俄烏戰爭航線、氣候等影響，目標3月將準點率提升至80%。
立委李昆澤今於立院交通委員會質詢表示，觀光局訂定今年600萬人次國際旅客來台目標，國境開放後出入境旅客也越來越多，桃機準點率卻越來越低，今年1月只有69.44%，其中國際航空65.54%、華航68.68%、長榮52.43%、星宇77.95%、外籍航空78.56；2月準點率達70%也是因為開放兩岸航線才提升。
桃園機場公司董事長楊偉甫表示，近期影響航空公司準點率原因包括俄烏戰爭導致航線需要繞道，且桃機較多國際航線，飛行時間長，影響因素多。像北美飛越太平洋因季風盛行阻力大，在11、12、1月冬天的準點率較差，已經跟航空公司共同討論，2月準點率已達70%，3月目標達80%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言