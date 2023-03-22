國境開放航班準點率不到7成 桃機：目標3月達8成

國境開放，交通部觀光局訂定今年600萬人次國際旅客來台目標，但有立委點出今年1月桃園國際機場準點率僅69.44%。交通部長王國材今於立院答詢承諾會請桃機再加強；桃園機場公司則說，航空公司準點率可能受俄烏戰爭航線、氣候等影響，目標3月將準點率提升至80%。

立委李昆澤今於立院交通委員會質詢表示，觀光局訂定今年600萬人次國際旅客來台目標，國境開放後出入境旅客也越來越多，桃機準點率卻越來越低，今年1月只有69.44%，其中國際航空65.54%、華航68.68%、長榮52.43%、星宇77.95%、外籍航空78.56；2月準點率達70%也是因為開放兩岸航線才提升。

桃園機場公司董事長楊偉甫表示，近期影響航空公司準點率原因包括俄烏戰爭導致航線需要繞道，且桃機較多國際航線，飛行時間長，影響因素多。像北美飛越太平洋因季風盛行阻力大，在11、12、1月冬天的準點率較差，已經跟航空公司共同討論，2月準點率已達70%，3月目標達80%。