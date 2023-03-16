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永和最貴自助餐？在地人點出消費族群：光顧的都老人居多

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾日前在臉書社團「爆料公社」發文，表示在新北市永和區某自助餐一次夾取6道菜、3樣主食，及2碗飯，竟要價600元，業者還稱「是高級自助餐」，引發網友熱議。記者翁至成／翻攝
民眾日前在臉書社團「爆料公社」發文，表示在新北市永和區某自助餐一次夾取6道菜、3樣主食，及2碗飯，竟要價600元，業者還稱「是高級自助餐」，引發網友熱議。記者翁至成／翻攝

民眾日前在臉書社團「爆料公社」發文，表示在新北市永和區某自助餐一次夾取6道菜、3樣主食，及2碗飯，竟要價600元，業者還稱「是高級自助餐」，引發網友熱議，在地人在臉書社團「我是永和人」上PO文表示，因為太貴，光顧的消費者以老人居多，但也有人認為「這些都是高價的菜，價錢合理」。

當地人在Google評論區表示，該自助餐餐廳營業已逾30年，是傳統的客家口味，菜和魚的種類也相當多元，有人還誇讚附湯「非常好喝」，還認為店員客氣有禮，搬到現址也有10年之久，但價格偏貴，「跟別家自助餐廳價格相比，大概貴了60或80元左右」。

有人透露，消費者都以附近鄰居的老人居多，「很少會有年輕人出現」，老闆對來消費的長者也會比較正常算帳。年輕人都因價格多半只去一、兩次就不去了。還說因為這裡的老客人其實都互相認識，「很懂得這裡的規矩！」

不少去過的消費者將當天夾取的自助餐菜色及價格一一PO文在Google評論區，有人發現，只夾3菜1白飯是70元，4菜色無配飯的話，在價格上就會破百，更別說夾了一條魚以上的菜色。讓人不禁懷疑：「到底有什麼不可取代性嗎？應該還有其他間自助餐店可以選擇。」

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