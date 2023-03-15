新北永和自助餐6菜、3肉「要價600元」 老闆：我們是高級自助餐
有民眾日前在臉書社團爆料公社發文，表示在新北市永和區某自助餐夾了6樣配菜、3樣主食、2碗飯，竟然要價600元，稱「這樣600元，還被回她們是高級自助餐，吃米不知米價」，原Po摸摸鼻子說「當作海陸大餐、御用國師料理吧」。貼文引發網友熱議，有人直呼「根本盤子」，但也有人說「這些都是高價的菜，價錢合理」。
原Po在貼文附上照片，只見滿滿的一盒青椒、筍絲、蘆筍，另一盒有韭菜花、番茄炒蛋、五花肉，最後一盒則是南瓜、鱈魚、小卷；原Po事後補充說，結帳時覺得太貴有問老闆，但又覺得都夾好了不好意思說不要，只好安慰自己現在什麼都漲了，「只是第一次買到這麼貴有嚇到，下次會多注意，先問計價方式再夾」。
600塊自助餐引發網友熱議，有人說「600塊都可以去吃吃到飽」、「當熱炒店在賣喔」、「就算店家要賺，怎麼算也不會過300，賣600真的是用搶的」，但也有人說「這些菜都比較高價」、「三肉各100，六菜各40，兩飯40，湊整數600」、「要便宜，又要高檔食材，沒那種好事」。
事實上，在該自助餐的Google評價上，可以看到不少「消費金額問題」，不少人評論說「很貴」、「根本亂喊價」、「爆貴，一條魚要150，整個傻眼」、「無法接受的神邏輯計算」，導致目前該自助餐Google評價僅1.9顆星。
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