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胖30公斤才知懷孕 北市動物園新生斑哥羚羊取名元宵

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
今年元宵節，「蘭雅」在傍晚時分順利誕下幼仔，保育員取名為「元宵」。圖／北市動物園
今年元宵節，「蘭雅」在傍晚時分順利誕下幼仔，保育員取名為「元宵」。圖／北市動物園

台北市立動物園非洲動物區的斑哥羚羊「蘭雅」時隔四年，再度產下一隻雌性寶寶，因為在元宵節誕生，取名為「元宵」。動物園表示，由於斑哥羚羊的腹部曲線不明顯，直到幫牠體重時發現增加近30公斤，才發現懷孕，目前「元宵」精神狀態良好，體重也穩定成長中。

動物園表示，斑哥羚羊的懷孕期將近十個月，一胎只生產一隻幼仔。保育員推估，媽媽「蘭雅」大約是在去年四、五月與雄性斑哥羚羊「梅忠忠」短暫共用場地期間，順利配對成功。

動物園表示，不過因為斑哥羚羊的腹部不如伊蘭羚「曲線明顯」，平時頂多看來有些小腹便便，所以剛開始連保育員也萬萬沒有料到，「蘭雅」跟「梅忠忠」短暫的相處時光裡，就成功懷孕了，直到下半年幫「蘭雅」秤量體重時，才驚覺牠體重增加了快三十公斤。

動物園表示，今年元宵節「蘭雅」在傍晚時分，順利誕下幼仔，因此保育員取名為「元宵」，剛出生的斑哥羚羊寶寶「元宵」身體健康，呱呱落地幾小時便能順利站立起身，由媽媽「蘭雅」自行哺育餵奶，才兩三天就已健步如飛，連保育員都很難接近。

動物園表示，儘管「元宵」會和媽媽「蘭雅」和姐姐「小雅」會一同出沒在戶外活動場，但斑哥羚羊生性機警膽小，年因此幼的「元宵」大多時候都會躲藏在隱密處，而且在喝奶的時候，也會緊緊依偎在媽媽與姐姐身邊。

動物園表示，斑哥羚羊是雄性與雌性皆會長角的牛科動物，而幼仔約至半歲大才會開始長角。另外，不過動物園也呼籲，遊客請務必降低音量，減少干擾，才不會使仔羚受到驚嚇。

斑哥羚羊的懷孕期將近十個月，一胎只生產一隻幼仔。圖／北市動物園
斑哥羚羊的懷孕期將近十個月，一胎只生產一隻幼仔。圖／北市動物園

元宵節 羚羊 動物園

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