淡水61年「海風餐廳」熄燈！招牌「炒螃蟹」成回憶

陪伴淡水人度過61年的「海風餐廳」，近日傳出將於4月10日結束營業的消息。對於喜愛海風餐廳的民眾而言，店內招牌的「炒螃蟹」恐成絕響，得抓緊最後的品嚐機會。

位於淡水老街商圈的海風餐廳，創業自1962年，主打多樣化的台式熱炒、燒烤料理，提供清蒸龍虎斑、五味九孔、鹽酥小卷等多種菜色，其中又以將螃蟹搭配洋蔥、蛋、獨門醬料炒製的「炒螃蟹」最為出名，幾乎是桌桌必點的明星料理。目前在google地圖中，海風餐廳獲得超過2,600則評論，平均獲得3.8顆星。