殘忍畫面！高雄壽山動物園長鼻浣熊遭同伴攻擊傷重死亡

高雄壽山動物園昨天發生長鼻浣熊攻擊同伴事件，遊客發現地面出現紅色汙漬，誤以為是動物吃火龍果導致，近看發現有浣熊遭同類啃食，驚恐畫面嚇壞現場目擊的大人及小孩。高市觀光局證實，昨日受傷浣熊已經死亡，六隻長鼻浣熊從小一起生活長大，從未發生類似打鬥，未來將適度疏養、加強關注，避免再度發生憾事。

遊客昨在壽山動物園長鼻浣熊區目擊殘忍畫面，有人發現浣熊區地上出現紅色汙漬，近看發現2隻浣熊正被自己的同類啃食，除了滿地鮮血外，遭攻擊的浣熊已奄奄一息倒在地上，臟器外露，空氣中瀰漫血腥味，立即通報園區人員處理。

高市觀光局證實壽山動物園確實發生長鼻浣熊攻擊事件，澄清只有1隻受傷，並非2隻。觀光局還原過程說，長鼻浣熊展示場內1隻浣熊被其他同伴攻擊，園區人員將受傷的浣熊送往至醫療室緊急處置，可惜受傷浣熊已無生命跡象，致命傷在腹部，有嚴重撕裂傷及穿刺傷。

遊客說，昨天不少孩子入園參觀，殘忍一幕讓大人心裡不舒服，更何況是小朋友；目前的壽山動物園還在試營運階段，希望動物園多下點功夫，不應該發生這種低級失誤。

觀光局說明，園區內長鼻浣熊族群共計15隻，分3群圈養展示，本群長鼻浣熊數量為6隻，園區在110年5月自行繁衍，牠們原產於南美洲熱帶地區，食性為雜食性，以水果和無脊椎動物等為主食，時常伸直或彎曲鼻子掘土覓食。