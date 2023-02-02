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等了39年！「麥當勞」首度插旗金門　居民樂：終於來了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
雙層牛肉吉事堡加麥香雞、6塊麥克鷄塊，搭中薯與2杯中飲，優惠價209元。圖／麥當勞提供
雙層牛肉吉事堡加麥香雞、6塊麥克鷄塊，搭中薯與2杯中飲，優惠價209元。圖／麥當勞提供

金門人久等了！「麥當勞」登台39年至今，即將正式登陸金門！近期有網友發現，麥當勞已經悄悄在金門昇恆昌內裝潢，將成為首間金門門市，引起網友們的熱烈討論。麥當勞官方也證實，今年確實有在金門開設餐廳的計畫。

臉書粉絲專頁「金門小可愛帶你遊」，在2月2日發布一張麥當勞門市的裝潢照片，並且表示「我可以哭一下嗎 麥當勞你終於來了」，並透露地點位於昇恆昌內。隨著消息出爐，粉絲們也紛紛表示「以後不用坐飛機還帶麥當勞當伴手禮了」、「金門有麥當勞了」、「以前當兵返營區，帶肯德基或麥當勞，弟兄們都把你當神！」、「期待好久，終於來了」

對此，台灣麥當勞表示，今年確實有在金門開設餐廳的計畫，惟相關規劃及設計仍在籌備階段；感謝在地民眾與各界的支持與關心，將於確認開幕時間後正式對外宣布，敬請期待。

金門首間麥當勞即將進駐昇恆昌內，目前已經進入裝潢階段。圖／金門小可愛帶你遊授權使用
金門首間麥當勞即將進駐昇恆昌內，目前已經進入裝潢階段。圖／金門小可愛帶你遊授權使用

麥當勞 金門 餐廳

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