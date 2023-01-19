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圍爐火鍋吃太多影響健康？ 台北慈濟指湯底配料是關鍵

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院營養師楊灼華建議，吃火鍋時，應多以天然蔬菜、均衡飲食為主。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院營養師楊灼華建議，吃火鍋時，應多以天然蔬菜、均衡飲食為主。圖／台北慈濟醫院提供

除夕將至，異鄉遊子紛紛回家團聚，年夜飯更是過年的重頭戲，但年夜飯火鍋湯底、醬料、火鍋料的選擇都對健康有直接影響。台北慈濟醫院營養師楊灼華建議，選擇食材上需特別注意，吃火鍋時多以無加工的食材、天然蔬菜、均衡飲食為主，飯後還可以搭配水果促進吸收。

楊灼華提醒，火鍋隱藏著許多健康風險，患有慢性腎臟病的民眾，為避免造成腎臟的負擔，不宜攝取過多的鈉、磷、鉀，所以要特別避開湯底及加工火鍋料，以米飯、青菜作為首選。

全穀雜糧類食物與血糖控制有關，所以糖尿病患者需避免攝取過多全穀雜糧類，像是冬粉、烏龍麵、白飯等等。此外，許多人以為南瓜、芋頭、玉米屬於蔬菜可以多食，但這些食材其實也是全穀雜糧類，想吃就得控制份量，否則容易造成血糖過高。

痛風患者則需控制蛋白質、肉、魚的總攝取量，因黃豆製品產生的普林較不易使痛風發作，痛風患者可以適度的將魚肉更換為黃豆製品，在湯底的選擇也建議以蔬食鍋為首選。

楊灼華說明，飲食中若有過多的熱量，會將過多的熱量轉換為脂肪儲存，過多的油脂容易造成油脂沉積在血管壁造成管壁堵塞，引發中風、動脈粥狀硬化或其他心血管疾病。

因此肥胖或是患有高血脂的病患須特別控制熱量，減少油炸食物，例如炸豆皮、油條、蘭花干，可以選用脂肪低的凍豆腐、嫩豆腐替代。而水果中的維生素C可以幫助鐵質吸收，建議飯後可以享用些許水果促進消化。

楊灼華建議，民眾在選用食材上以天然食材為主，減少加工火鍋料，並且注意均衡、充分攝取綠色蔬菜、菇類、紫菜海帶；火鍋如果選擇正確湯底、正確配料，會是一道均衡的美食；選對食材，就可以不怕熱量爆表安心吃。

火鍋隱藏著健康風險，選用食材必須更加謹慎。圖／台北慈濟醫院提供
火鍋隱藏著健康風險，選用食材必須更加謹慎。圖／台北慈濟醫院提供

火鍋 患者 痛風

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