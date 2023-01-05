古坑茂谷柑節1月15日登場 有吃有拿還有親子闖關活動！
春節應景水果茂谷柑現正盛產，今年因雨水少，茂谷柑減產約3成，但品質、甜度不減，古坑鄉公所與農會攜手舉辦茂谷柑節，1月15日在綠色隧道展售農產品、闖關活動等，也首次與地方產業結盟，透過觀光帶動地方農業，並上架電商平台，用多元行銷為農民打出通路。
古坑鄉長林慧如今早舉辦茂谷柑節宣傳活動，副縣長、前古坑鄉長謝淑亞，以及古坑鄉農會總幹事袁誌謙、劍湖山世界總經理曾慶瓚等人到場參加，藍綠營撇開政黨共同為古坑茂谷柑行銷，揮舞彩帶與關懷據點長者共舞，也揮毫共寫吉兔旺旺來春聯。
林慧如說，最受矚目的古坑茂谷柑節將在1月15日登場，早上10點至下午4點在綠色隧道大草坪舉辦活動，有泡泡秀、魔術秀表演，還有春聯、爆米花限量免費發送，參加闖關活動、舞台小遊戲，可獲得毛氈布提袋、新春地墊及紅包袋，歡迎親子到場同樂。
袁誌謙說，雲林茂谷柑種植面積410公頃，其中古坑鄉就占215公頃，因地理環境適宜，逾半茂谷柑都出自古坑；今年雨水少，茂谷柑產量減少約3成，每公頃產量24.75公噸，總產量5321公噸，甜度、品質及農藥檢測都經農會嚴格把關，可安心購買。
袁誌謙也說，茂谷柑果園管理不易，果農歷經整年辛苦付出，農會站在第一線極力給予協助，今年首度與地方產業結盟，邀請劍湖山世界總經理曾慶瓚、華山及草嶺民宿業者，配合觀光產業行銷，也上架電商平台，全台民眾都可線上訂購當季最甜的茂谷柑。
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