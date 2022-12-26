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憾！東石鄉公獼猴緊抱的小黑狗掛樹亡 家畜所：解剖釐清

聯合報／ 記者呂慧瑜魯永明／嘉義即時報導
東石鄉疑遭棄養的公獼猴抱著小黑狗。圖／成峻提供
東石鄉疑遭棄養的公獼猴抱著小黑狗。圖／成峻提供

日前嘉義東石鄉引起各界關注的公獼猴抱隻小黑狗事件，今天傳出家畜所人員發現小黑狗，掛於樹上不幸死亡消息，而是遭公獼猴虐死或冷死等原因。嘉縣家畜疾病防治所長林佩如表示，小黑狗將進行解剖釐清死亡真相，呼籲民眾台灣獼猴不能養，全力依法捕捉安置，避免憾事再發生。

屏科大野生動物保育研究所副教授蘇秀慧表示，聽聞小黑狗死亡內心很難過很遺憾，與她日前研判公獼猴抓小黑狗應是當成玩物在玩弄，她肯定主管單位依法盡快補捉到公獼猴做適當處置作法。

她研判，公猴應是遭人棄養，所以對於融入人的環境不害怕，若無盡早捕捉到，恐會與當地居民產生衝突，另主管機關也要向當地村民加強宣導，強化野生動物與人生活環境不同的觀念。

農委會指出，台灣獼猴是社會性動物，一般都是群居生活，單獨飼養會改變動物行為。農委會依動物保護法將台灣獼猴，公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」，民眾如有合法飼養台灣獼猴，應在明年3月31日前向所在地縣市主管機關登記備查，逾期未依規定辦理者，可依動物保護法第26條處5萬至25萬元，並沒入禁養動物。

嘉義縣東石鄉民成峻12月20日在臉書社團「東石之美」，貼文及照片說，有隻公獼猴抱隻小黑狗好幾天，鄉親擔心小狗安危、希望想辦法救小狗，上午追查發現，猴子抱狗疑是為照顧，有熱心鄉民餵食，為這對猴狗求情，不要拆散牠們，但家畜所說，要依法捕捉安置。

嘉縣家畜疾病防治所長林佩如說，這隻流浪公猴遭人棄養，農委會公告禁止飼養猴子，已放置誘捕籠捕捉，依動保法、野保法，捕捉猴子依法絕育收容，家畜所站在動物權立場，依法處置，小黑狗將進行解剖釐清死亡真相。

嘉義縣家畜疾病防治所人員找尋流浪公猴，已放置誘捕籠捕捉，今天發現小黑狗不幸死亡於樹上。圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供
嘉義縣家畜疾病防治所人員找尋流浪公猴，已放置誘捕籠捕捉，今天發現小黑狗不幸死亡於樹上。圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供

台灣獼猴 猴子 農委會
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