「團團」有望辦追思活動 園方：視各種樣本保留狀況

台北市立動物園的大貓熊「團團」11月19日因病情惡化採取人道處理，近日病理解剖報告出爐，確認「團團」罹癌，長腦瘤以致大腦嚴重萎縮。至於是否會辦追思會？園方表示，追思看板將於12月26日撤離，目前還在看各種樣本保留狀況，未來盼用不同形式呈現，看如何讓大家參與團團的追思活動。

北市動物園今下午舉辦記者會說明「團團」解剖報告，確認「團團」大腦罹患「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤(Gemistocytic astrocytoma)」，為一種原發性腦瘤，以致大腦嚴重萎縮，「團團」更是文獻上此類型細胞瘤的首例。

針對外界關係「團團」病情是否會遺傳？動物園發言人曹先紹表示，貓熊個體數並非成千上萬這麼多，發病後能追蹤的個體數更少，能拿來比對的案例也不容易，沒有比對比較難說是遺傳，但如今把相關資訊留存下來、案例累積多了，未來在照護團團有血脈相關個體時就能特別注意。

曹先紹表示，園方盡可能完整地保存「團團」的皮毛、骨骼與活體細胞（如精子、體細胞及幹細胞等）樣本，希望不僅能提供國內外的學者進行研究，更能作為野生動物醫療與照養技術精進的重要參考依據。

曹先紹表示，此外，未來也希望透過一系列教育解說的活動，讓更多人知道「團團」的故事，讓「團團」的生命價值喚起對於其他野生動物保育教育的重視。