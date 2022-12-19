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「團團」有望辦追思活動 園方：視各種樣本保留狀況

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
北市動物園今下午舉辦記者會說明大貓熊「團團」解剖報告。記者潘才鉉／攝影
北市動物園今下午舉辦記者會說明大貓熊「團團」解剖報告。記者潘才鉉／攝影

台北市立動物園的大貓熊「團團」11月19日因病情惡化採取人道處理，近日病理解剖報告出爐，確認「團團」罹癌，長腦瘤以致大腦嚴重萎縮。至於是否會辦追思會？園方表示，追思看板將於12月26日撤離，目前還在看各種樣本保留狀況，未來盼用不同形式呈現，看如何讓大家參與團團的追思活動。

北市動物園今下午舉辦記者會說明「團團」解剖報告，確認「團團」大腦罹患「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤(Gemistocytic astrocytoma)」，為一種原發性腦瘤，以致大腦嚴重萎縮，「團團」更是文獻上此類型細胞瘤的首例。

針對外界關係「團團」病情是否會遺傳？動物園發言人曹先紹表示，貓熊個體數並非成千上萬這麼多，發病後能追蹤的個體數更少，能拿來比對的案例也不容易，沒有比對比較難說是遺傳，但如今把相關資訊留存下來、案例累積多了，未來在照護團團有血脈相關個體時就能特別注意。

曹先紹表示，園方盡可能完整地保存「團團」的皮毛、骨骼與活體細胞（如精子、體細胞及幹細胞等）樣本，希望不僅能提供國內外的學者進行研究，更能作為野生動物醫療與照養技術精進的重要參考依據。

曹先紹表示，此外，未來也希望透過一系列教育解說的活動，讓更多人知道「團團」的故事，讓「團團」的生命價值喚起對於其他野生動物保育教育的重視。

至於是否舉辦追思會？曹先紹表示，動物園於特展館內設置了追思看板供民眾悼念緬懷，將於12月26日撤離，留言資料將並同解剖報告一起納入收藏。 他也鬆口，目前還在看各種樣本保留狀況，希望都能保留完整，尤其「團團」可以來到台灣不容易，希望讓對科學研究和教育可以產生有效貢獻，把來龍去脈講清楚，未來盼用不同形式呈現，看如何讓大家參與。

大貓熊「團團」在台北市立動物園度過了14年的歲月（2008年-2022年）。圖／動物園提供
大貓熊「團團」在台北市立動物園度過了14年的歲月（2008年-2022年）。圖／動物園提供

團團 動物園

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