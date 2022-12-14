又冷又溼好難受！鋒面挾寒流襲全台 5天雨量預測圖「一片深紅」

最近東北季風增強，台灣氣溫直降，不少地方還連日下雨，又溼又冷的天氣讓人十分難受。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享未來5天累積降雨預測圖，只見北部、東部「深紅一片」，在周日（18日）乾冷空氣進場之前，大雨基本上不會停止。

「除了冷，還有溼」！根據氣象粉專的資訊顯示，本月13日到18日除了來勢洶洶的寒流之外，南方水氣也不斷被高空的偏西風帶來台灣，因此在桃園新竹以北、宜蘭和花蓮地區，在周日（18日）乾冷空氣進場之前，雨很難停了。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發布了歐洲、美國、德國對於台灣未來5天的累積雨量預測圖，其中歐洲模式「紅色一大片」，累積雨量預測達70毫米以上。另外，美國模式和德國模式也呈現大片橘色，意味著台灣北部、東部地區的累積雨量預測落在接近70毫米左右。

粉專指出，各主流模式預報，呈現的累積雨量分布都很類似，提醒民眾未來幾天北海岸、東北部山區，持續留意大雨，預計溼冷到周末，周日起將逐漸緩和。同時，中南部未來5天也有一點參與感，但是這場降雨會是倚靠周五（16日）當天，寒流來臨前掃過全台的鋒面系統下出來的，「會是一波流為主，下完就轉為乾冷」。

結論是，未來幾天台灣北部、東部持續多雨溼冷，中南部地區除了周五會下雨之外，其他時候天氣大致偏乾，並強調「這樣的大格局，應該變化不大囉」。不少網友看完隨即表示「哇！這次來勢洶洶ㄋㄟ」、「台北快發霉了」、「北部的雨真的是下到讓人崩潰」、「冷可以，但是拜託別下雨了」、「拜託南部補一點水啊」、「南台灣缺水、北台灣雨一直下，真的是極端天氣」。