快訊

全家神秘買盤是國泰蔡家 全家：下午將發布重大訊息

BBC百年挑戰：英國公共廣電的危機與未來？

賴清德登記選黨主席 四點政見期盼民進黨再起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又冷又溼好難受！鋒面挾寒流襲全台 5天雨量預測圖「一片深紅」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為雨天示意圖。本報資料照片
圖為雨天示意圖。本報資料照片

最近東北季風增強，台灣氣溫直降，不少地方還連日下雨，又溼又冷的天氣讓人十分難受。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享未來5天累積降雨預測圖，只見北部、東部「深紅一片」，在周日（18日）乾冷空氣進場之前，大雨基本上不會停止。

「除了冷，還有溼」！根據氣象粉專的資訊顯示，本月13日到18日除了來勢洶洶的寒流之外，南方水氣也不斷被高空的偏西風帶來台灣，因此在桃園新竹以北、宜蘭和花蓮地區，在周日（18日）乾冷空氣進場之前，雨很難停了。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發布了歐洲、美國、德國對於台灣未來5天的累積雨量預測圖，其中歐洲模式「紅色一大片」，累積雨量預測達70毫米以上。另外，美國模式和德國模式也呈現大片橘色，意味著台灣北部、東部地區的累積雨量預測落在接近70毫米左右。

粉專指出，各主流模式預報，呈現的累積雨量分布都很類似，提醒民眾未來幾天北海岸、東北部山區，持續留意大雨，預計溼冷到周末，周日起將逐漸緩和。同時，中南部未來5天也有一點參與感，但是這場降雨會是倚靠周五（16日）當天，寒流來臨前掃過全台的鋒面系統下出來的，「會是一波流為主，下完就轉為乾冷」。

結論是，未來幾天台灣北部、東部持續多雨溼冷，中南部地區除了周五會下雨之外，其他時候天氣大致偏乾，並強調「這樣的大格局，應該變化不大囉」。不少網友看完隨即表示「哇！這次來勢洶洶ㄋㄟ」、「台北快發霉了」、「北部的雨真的是下到讓人崩潰」、「冷可以，但是拜託別下雨了」、「拜託南部補一點水啊」、「南台灣缺水、北台灣雨一直下，真的是極端天氣」。

東北季風

延伸閱讀

首波「強化版寒流」急凍6度襲全台 醫示警「3大猝死時機」：1動作絕對保命

佳德鳳梨酥當年怎竄紅？網憶「2關鍵」馬英九是推手

好市多「骨灰罈紅茶」換包裝 網曝最新造型笑：全家位子都準備好了

護照被丟掉！他「10年內遺失3次」 最慘恐半年內不能出國

相關新聞

網紅控兒「碰瓷」發文反省稱非討拍 外界分析：太假了

以開團購知名且擁有廣大人氣的親子網紅，日前自揭體罰兒子打到瘀青，遭學校輔導室通知社會局，最後遭社工登門關心。她以「碰瓷小...

又冷又溼好難受！鋒面挾寒流襲全台 5天雨量預測圖「一片深紅」

最近東北季風增強，台灣氣溫直降，不少地方還連日下雨，又溼又冷的天氣讓人十分難受。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享未來5天累積降雨預測圖，只見北部、東部「深紅一片」，在周日（18日）乾冷空氣進場之前，大雨基本上不會停止。

南科小心！台南新市區再添一例境外移入登革熱病例

雖然天氣變冷，但台南市仍然新增1例境外移入登革熱病例，台南市政府衛生局表示，由於部分症狀與新冠肺炎相似，可能會被忽略，但...

43歲大齡女子中醫調理 喜誕龍鳳胎今回診所切蛋糕

43歲女性不但順利懷孕，還是龍鳳胎！天寶中醫診所院長醫師林襄穎治療不孕患者傅小姐，使傅小姐順利懷上一對龍鳳胎並平安生產，...

入冬首波冷氣團今報到 周六寒流來襲

入冬後的首波冷氣團今天報到，加上水氣增多，北台灣感受濕冷。預計首波寒流將於周末來襲，氣溫有機會驟降至10度以下，北部空曠...

「1200首都通交通月票」是否續推？王國材：交通部會予以協助

交通部長王國材上午出席立法院交通委員會，會前受訪時對於九合一大選期間，執政黨推出北北基桃「1200首都通交通月票」政見，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。