阿里山區竹林美景「台版小嵐山」 下車5分鐘可抵達

嚮往日本京都嵐山景緻，出國又怕景點人潮大爆發嗎？嘉義縣阿里山鄉台18線63.4k旁的頂石棹步道群，其中林務局嘉義林區管理處轄管，位於培仔桶林道旁的「茶之道」竹林美景，被稱譽「台版小嵐山」。

「台版小嵐山」距離停車場步行5分鐘路程，即可見阿里山特殊的「轎篙竹林」，步道全長約1.86公里，全程林蔭舒適，是造訪阿里山、奮起湖地區最佳的順遊秘境。「茶之道」海拔1555至1696公尺，因緊鄰茶園故名。沿途可見轎篙竹、孟宗竹、柳杉林及茶園，有豐富林相變化及生態資源。

步道全程位於林下，即使中午造訪也免曬太陽，又可吸收滿滿的芬多精，適合做為造訪阿里山國家森林遊樂區順遊景點。步道制高點為海拔1696公尺的「九層巃坪山」三角點，是頂石棹隱藏版觀日出秘境，聯外道路-培仔桶林道則擁有俯瞰石棹聚落及群山開闊視野。