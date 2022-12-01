來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華 12月9日起連3天嘉縣表藝中心登場

2022年「來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華」將於12月9日至11日，在嘉義縣表演藝術中心登場，為期3天的活動，可近距離觀賞戲偶表演，還有三昧堂自創戲偶特展、親子布袋戲著色比賽及布袋戲Cosplay外拍等內容；表藝中心主任黃秋萍表示，來嘉玩偶7年來，已成為南台灣盛大的偶戲節慶。

主任黃秋萍表示，三昧堂能量一直在提升，團隊在有限資源能發展成此規模是不容易的，今年「來嘉玩偶」活動最主要特色，是透過多元創意及跟上時代潮流的方式，把傳統文化偶戲介紹給觀眾，堪稱全民式的活動。

2022年來嘉玩偶，以創藝嘉年華為主題，透過各式多元創意，全齡共享文化藝術饗宴，要讓民眾與傳統偶戲零距離，活動期間除可近距離觀賞戲偶表演外，還有三昧堂自創戲偶特展、親子布袋戲著色比賽、春仔花手作、布袋戲Cosplay外拍及戲台道具解說等內容。