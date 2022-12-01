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6人一組！法籍師引進「揪輪」圓身障者登山夢 山友讚：最美風景

法籍特教師引進「揪輪」圓身障者登山夢 山友讚最美風景

聯合新聞網／ 綜合報導
「台灣多元探索教育協會」致力協助身障者一圓登山夢，不少山友目睹這幕直呼超級感動。 圖擷自台灣多元探索教育協會臉書
「台灣多元探索教育協會」致力協助身障者一圓登山夢，不少山友目睹這幕直呼超級感動。 圖擷自台灣多元探索教育協會臉書

登山對身障者來說看似是不可能的挑戰，台灣卻有團隊致力透過「揪輪」運動，讓身障者也能享有登山的權利。近日一名山友巧遇該團隊，並將照片分享到網上，令眾多網友深受感動，紛紛讚歎「這是世界上最美的風景」。

一名登山客在臉書社團「肉腳登山隊」發文分享，他在山上巧遇一行6人，其中一人是身障者，他坐在特殊輔具「揪輪」上，由另外2人在前方拉，3人從後面推，一同完成身障者對登山的嚮往。

該登山客也補充，他早就聽說過有一個協助身障者上山的團隊，名為「台灣多元探索教育協會」，不過還是頭一次遇到，領頭的是法國人，協力的是台灣人，實際目睹這一幕讓他十分動容，「總之，好手好腳，可以自己爬山，就是感恩」。

不少網友也大受感動，「看到這一幕情景真的有很感動」、「優秀的付出」、「感恩謝謝默默付出的大家願意帶身障朋友上山」、「好感動，這是我看過最美的風景」、「感人的畫面」、「可以幫忙完成他人夢想，是很棒的一件事」、「這團隊太有愛了」。

更有網友表示也曾遇到相似景況，「昨日看到也真的很驚訝」、「我星期天在鹿林山也有遇到」、「我的一位學長也是多次協助身障朋友上山，很多時候成就他人比自己登頂更快樂」、「多年前曾經在砂卡礑步道上見過類似畫面，推著輪椅走，超級感動、感恩的」。

據了解，法籍特教師歐馬克去（2021）年在台創辦「台灣多元探索教育協會」，他年輕時曾加入法國的揪輪冒險隊，到台灣後轉職為特教老師，並將揪輪運動引進台灣。歐馬克指出，揪輪在法國已經發展30年，台灣現在才要開始，期盼透過揪輪讓身障者擁有更多戶外活動的選擇。

揪輪這項運動需由至少3人協力完成，前面一人負責操控方向，後面一人負責維持平衡，坐在揪輪上的身障者也不能閒著，需負責看路和指揮溝通，透過團隊合作方能抵達目的地。目前該團隊已經走過軍艦岩、司馬庫斯、太平山鐵路、霞客羅步道、合歡山主峰、大雪山公園、八通關古道和鹿林山，最終目標是挑戰玉山

身障者 法國 玉山

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