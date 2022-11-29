一張圖看氣溫變化！明轉冷全台有感「低溫探16度」 降雨熱區曝光

隨著鋒面通過，再加上東北季風增強，氣象局表示，明天起，天氣將和穩定炎熱的今天不一樣，中部以北、宜花地區將明顯變涼，北部、宜蘭轉為容易下雨，中部、花東雲量多，偶爾也有局部短暫雨，沿海風浪也會明顯增大。

氣象局也在「報天氣」臉書粉絲團上表示，明、後兩天​，北部、宜蘭地區明顯涼冷，全天約在16至20度間，中部以及花蓮地區則是有感轉涼，低溫約18度，白天回溫舒適，南部、台東地區早晚偏涼，低溫約20度，白天暖熱溫差大。

降雨部分，氣象局表示，北部、宜蘭、馬祖的天氣陰雨 ，基隆北海岸及東北部要留意較大雨勢，中部、花蓮、台東、澎湖、金門則是多雲為主，有時偶有局部短暫雨，南部相對來講影響小，天氣多雲到晴。