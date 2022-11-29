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一張圖看氣溫變化！明轉冷全台有感「低溫探16度」 降雨熱區曝光

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
明、後兩天​，北部、宜蘭地區明顯涼冷，全天約在16至20度間，中部以及花蓮地區則是有感轉涼，低溫約18度。本報資料照片
明、後兩天​，北部、宜蘭地區明顯涼冷，全天約在16至20度間，中部以及花蓮地區則是有感轉涼，低溫約18度。本報資料照片

隨著鋒面通過，再加上東北季風增強，氣象局表示，明天起，天氣將和穩定炎熱的今天不一樣，中部以北、宜花地區將明顯變涼，北部、宜蘭轉為容易下雨，中部、花東雲量多，偶爾也有局部短暫雨，沿海風浪也會明顯增大。

氣象局也在「報天氣」臉書粉絲團上表示，明、後兩天​，北部、宜蘭地區明顯涼冷，全天約在16至20度間，中部以及花蓮地區則是有感轉涼，低溫約18度，白天回溫舒適，南部、台東地區早晚偏涼，低溫約20度，白天暖熱溫差大。

降雨部分，氣象局表示，北部、宜蘭、馬祖的天氣陰雨 ，基隆北海岸及東北部要留意較大雨勢，中部、花蓮、台東、澎湖、金門則是多雲為主，有時偶有局部短暫雨，南部相對來講影響小，天氣多雲到晴。

氣象局提醒，今天入夜後，一直到明天清晨，風浪由北往南快速增強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區、各外島將可能有9至11級強陣風出現，前述區域之鄰近海域浪高可來到3至6公尺高，提醒民眾從事海上活動要格外留意。

隨著鋒面通過，再加上東北季風增強，氣象局表示，明天起，天氣將和穩定炎熱的今天不一樣，中部以北、宜花地區將明顯變涼。圖／擷取自「報天氣」臉書粉絲團
隨著鋒面通過，再加上東北季風增強，氣象局表示，明天起，天氣將和穩定炎熱的今天不一樣，中部以北、宜花地區將明顯變涼。圖／擷取自「報天氣」臉書粉絲團

氣象局 低溫 東北季風

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