指定餐省100、滿300送50！「漢堡王2.0」插旗頭份

「漢堡王」自2021年底率先推出「火烤美味專賣店」，標榜為主打外帶外送的2.0店型。其中第15 間火烤美味專賣店「頭份中華店」，即將於11月13日正式開幕，並於11月12日開始試營運。為慶祝新店開幕，「華堡脆雞經典餐」原價399元，優惠價299元，並加贈百事可樂聯名提袋，另外還有「滿300送50」的開幕優惠。

受到疫情衝擊，漢堡王調整營運模式，在台推出全球獨步的「火烤美味專賣店」。首間店位於新北林口，目前已經拓展出桃園中華、台南永康、員林靜修、龍潭中正等14間門市，占漢堡王2022年展店計畫中的90%。相較於傳統店型，火烤美味專賣店的空間規模較小，並透過官網預定、門市數位系統等服務，主攻外帶外送市場。