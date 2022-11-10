指定餐省100、滿300送50！「漢堡王2.0」插旗頭份
「漢堡王」自2021年底率先推出「火烤美味專賣店」，標榜為主打外帶外送的2.0店型。其中第15 間火烤美味專賣店「頭份中華店」，即將於11月13日正式開幕，並於11月12日開始試營運。為慶祝新店開幕，「華堡脆雞經典餐」原價399元，優惠價299元，並加贈百事可樂聯名提袋，另外還有「滿300送50」的開幕優惠。
受到疫情衝擊，漢堡王調整營運模式，在台推出全球獨步的「火烤美味專賣店」。首間店位於新北林口，目前已經拓展出桃園中華、台南永康、員林靜修、龍潭中正等14間門市，占漢堡王2022年展店計畫中的90%。相較於傳統店型，火烤美味專賣店的空間規模較小，並透過官網預定、門市數位系統等服務，主攻外帶外送市場。
即將開幕的「漢堡王頭份中華店」，預計在2022年11月12日試營運。11月12日至11月18日期間，指定購買華堡脆雞經典餐（含華堡、經典脆雞堡、小薯2份、大洋蔥圈、中可2杯），原價399元，優惠價299元 ，另外加贈漢堡王×百事可樂聯名獨家限定「大容量提袋」，送完為止。11月19日至11月25日期間，臨櫃單筆消費滿300元，即送一張「50元現金折價券」，滿600元送2張，以此類推。未來指定時段單筆消費滿299元，即可憑券折抵50元。
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