農遊券4.0買600送600引發搶購 陳吉仲：將視市場調整

農遊券3.0條件較嚴格被立委批評，農委會針對「品項太少」、「誘因不足」原因檢討後，昨天推出農遊券4.0「買600送600」加碼農遊券，一推出反應不錯，引發搶購，農委會主委陳吉仲今天到雲林受訪時表示，預計發行9萬份，昨天首日就衝破1萬2000份，未來將視情況對於品項或數量，隨市場反應情況做調整。

農委會昨天起到至今年12月25日止，只要到指定農漁市場或合作農園購買特定農漁產品，消費滿600元並完成農遊券App發票登錄，即於11月11日起依登錄順序贈600元農遊券，限量9萬份，昨天一推出消費市場反應頗為熱烈。

對此農委會主委陳吉仲今天到雲林視察「非疫區溫室農作」推廣計畫時指出，農遊券從1.0和2.0的反應很好，3.0因綁的條件較嚴格，立法院建議調整，所以昨天再推出4.0券，針對柑橘、石班、午仔魚、台灣鯛、文旦等十多項農漁產，只要買600元贈600元農遊券，滿1200元贈1200元，買越多送越多。

陳吉仲說，感謝大家的支持，在農漁會超市和休閒場推出4.0農遊券，預計推出9萬份昨天一推出就送出1萬2000份，歡迎大家到2、3千個指定地點購買就可獲農遊券。

至於部分農會來不及進貨，未來是否會再增加份數，陳吉仲說，農遊券主要針對台灣銷到對岸的這些農產品，最近柑橘類也開始盛產，要看未來一周及市場的反應再考慮是否調整。