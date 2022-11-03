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賞浩瀚冰川、味萌企鵝 南部頂流搶訂南極郵輪之旅

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台灣頂級客層預訂明年底出團的南極團，將搭新下水的星凝日蝕2號前往。 圖為星凝日蝕1號郵輪。記者王昭月／翻攝
台灣頂級客層預訂明年底出團的南極團，將搭新下水的星凝日蝕2號前往。 圖為星凝日蝕1號郵輪。記者王昭月／翻攝

走覽極地風光是許多人的想望，隨著疫情解封，旅行社瞄準高端客層推出為期19天的極地之旅，搭6星級遊輪星凝日蝕2號(SCENIC ECLIPSE II)前進南極，旅程還可自費選搭直升機、潛水艇，從陸海空三維度飽覽浩瀚冰川、呆萌企鵝等生態風光，高雄不少頂流企業家及貴婦躍躍欲試，預訂明年底出發！

疫情讓大家悶了2、3年，隨著邊境解封，觀光旅遊復甦，有旅行社規畫南極19天極地之旅，以豪華郵輪為號召，鎖定口袋夠深、有錢又有閒的百國玩家在高雄舉辦一場說明會，場內不乏事業有成的企業家及貴夫人，當場有人揪團搶郵輪房型。

永勁旅行社南區業務協理徐小蘭表示，這趟南極跨年旅遊，會從台灣搭機到阿根廷烏斯懷亞登上豪華郵輪前往南極半島，另安排遊賞伊瓜蘇瀑布區，目前他們包下郵輪第7、8層艙位，遊程視野絕佳，不含機票及自費行程，船艙價65萬元到130萬元不等，約7成訂位。

永勁旅行社表示，南極團預訂明年底出團，將搭新下水的，造價逾2億的星凝日蝕2號頂級郵輪，噸位為1萬7085噸，可載186名乘客，是中型郵輪中最大型的一艘，台灣旅客將採包船出遊。

南極距台灣遙遠，光搭機經由中東轉機到阿根廷登船，單程就需飛行逾30小時，前進南極半島後可飽覽企鵝、海豹、鯨魚及冰原等獨特的南極生態，遊客抵達時，還可自費選搭直升機、潛水艇，從「陸海空」三維度欣賞南極風光。

帶團到南極逾三趟的導覽王大維指出，南極最佳的遊賞時間是每年11月至隔年2月，因為正好南極夏季，均溫約0度左右，目前台灣到過南極的除少數研究人員，純觀光客恐不到300人。

旅行社最近在高雄舉辦南極極地之旅說明會，不乏企業主等名流貴婦參加。記者王昭月／攝影
旅行社最近在高雄舉辦南極極地之旅說明會，不乏企業主等名流貴婦參加。記者王昭月／攝影
旅行社最近在高雄舉辦南極極地之旅說明會，不乏企業主等名流貴婦參加。記者王昭月／攝影
旅行社最近在高雄舉辦南極極地之旅說明會，不乏企業主等名流貴婦參加。記者王昭月／攝影
台灣頂級客層預訂明年底出團的南極團，將搭新下水的星凝日蝕2號前往。 圖為星凝日蝕1號郵輪。記者王昭月／翻攝
台灣頂級客層預訂明年底出團的南極團，將搭新下水的星凝日蝕2號前往。 圖為星凝日蝕1號郵輪。記者王昭月／翻攝

南極 郵輪 旅行社

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